

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, propuso este lunes un nuevo impuesto para las fortunas de más de 100 millones de euros, a pocos días de las elecciones generales del domingo.

Esta iniciativa, que se usaría para financiar prestaciones por crianza, vivienda o mejores servicios públicos, llega mientras los socialistas tratan de subrayar sus diferencias con el conservador Partido Popular (PP), del que Sánchez sostiene que pretende rebajar impuestos a los más ricos.

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La mayoría de sondeos proyectan que el PP vencería las elecciones del domingo, pero sin alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento, lo que podría convertir al partido de ultraderecha Vox en un árbitro decisivo para determinar la formación del próximo gobierno en España.

«Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010″, indicó en X Sánchez, al frente del ejecutivo español desde 2018.

«Proponemos un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros [unos 110 millones de dólares, ndlr] para financiar, por ejemplo, una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos», agregó.

Políticos de izquierda del Reino Unido, Francia, Países Bajos y otros países también propusieron implantar variantes de este tipo de impuestos a los más ricos, en busca de responder al malestar ciudadano por la desigualdad y para movilizar a sus bases electorales.

Las organizaciones empresariales se oponen generalmente a este tipo de gravámenes, alertando de que podrían empujar al exterior a los emprendedores que generan empleo y crecimiento.

España tiene ya un impuesto sobre las grandes fortunas, implantado en 2022, que se aplica a los patrimonios netos superiores a tres millones de euros.

Este gravamen se diseñó para complementar los impuestos autonómicos sobre el patrimonio y garantizar que las personas más adineradas contribuyan con independencia de la región donde residan.

El PP prometió rebajas fiscales a las rentas medias y bajas, a los trabajadores jóvenes, así como incentivos fiscales para las empresas que inviertan en tecnología y digitalización.