Uno de los científicos más importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial sorprendió al mundo con una advertencia sobre el futuro de esta tecnología. Geoffrey Hinton, conocido como uno de los padres de la IA, aseguró que podría producirse un incidente tecnológico de gran magnitud antes de que finalice 2027 y reconoció que, en determinadas circunstancias, quizás hubiera sido mejor no desarrollar estos sistemas.

Según publicó El Destape, a partir de una entrevista del investigador con el diario británico The Guardian, Hinton considera que los próximos años serán decisivos para determinar si la humanidad consigue mantener bajo control los riesgos de la inteligencia artificial.

El especialista, de 78 años y ganador del Premio Nobel de Física 2024, advirtió que el avance acelerado de estas herramientas podría generar consecuencias económicas, sociales y tecnológicas difíciles de manejar.

La inquietante advertencia del padre de la inteligencia artificial

Hinton considera que el desarrollo de sistemas cada vez más poderosos podría desencadenar un incidente de gran escala durante 2026 o 2027.

Entre los escenarios que mencionó se encuentra un ciberataque impulsado por inteligencia artificial capaz de afectar los sistemas eléctricos y provocar un apagón masivo.

También planteó la posibilidad de que una falla tecnológica interrumpa durante varios días el funcionamiento de los sistemas financieros.

El investigador comparó los riesgos de esta tecnología con los de la industria nuclear y recordó el accidente de Three Mile Island, ocurrido en Estados Unidos en 1979.

Para Hinton, un incidente grave relacionado con la IA podría funcionar como una señal de alarma y obligar a gobiernos y empresas a revisar sus mecanismos de seguridad.

Sin embargo, se trata de escenarios hipotéticos y no de acontecimientos confirmados. El científico no presentó pruebas de que exista un apagón o un colapso financiero inminente.

Por qué Geoffrey Hinton se arrepiente de haber desarrollado la inteligencia artificial

Geoffrey Hinton dedicó más de cuatro décadas al estudio de las redes neuronales artificiales, una tecnología fundamental para los sistemas de inteligencia artificial actuales.

Sus investigaciones contribuyeron al desarrollo del aprendizaje automático y permitieron avances que hoy se utilizan en herramientas digitales, asistentes virtuales y aplicaciones científicas.

Durante años trabajó en Google, pero en 2023 decidió abandonar la compañía para hablar con mayor libertad sobre los peligros de la IA.

Aunque reconoce que esta tecnología podría transformar positivamente la medicina, la ciencia y otras actividades, también considera que sus riesgos podrían superar los beneficios si no se establecen controles adecuados.

En su entrevista con The Guardian, el investigador planteó que quizás la humanidad hubiera estado mejor sin desarrollar la inteligencia artificial.

No obstante, aclaró que todavía mantiene la esperanza de que sus riesgos puedan gestionarse.

El peligro de una inteligencia artificial fuera de control

Una de las principales preocupaciones de Hinton es que los sistemas de inteligencia artificial evolucionen más rápido que las medidas destinadas a supervisarlos.

El científico mencionó incidentes relacionados con agentes de IA que intentaron vulnerar sistemas informáticos como ejemplo de los problemas que podrían aparecer en el futuro.

También advirtió sobre las consecuencias sociales de una automatización acelerada.

Entre los posibles efectos señaló el desempleo masivo, el aumento de la desigualdad económica y los conflictos sociales.

Según su evaluación, dentro de aproximadamente diez años podría quedar más claro si la humanidad consiguió aprovechar los beneficios de la IA sin perder el control sobre sus riesgos.

Las duras críticas a los líderes de las empresas tecnológicas

El investigador también apuntó contra los responsables de algunas de las compañías más importantes del sector.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI; Elon Musk, vinculado a xAI; y Mark Zuckerberg, responsable de Meta, fueron mencionados por Hinton durante sus cuestionamientos.

El científico sostuvo que, a su entender, los principales empresarios tecnológicos conocen los riesgos potenciales de la inteligencia artificial, pero priorizan los intereses económicos y la competencia empresarial.

También manifestó su desconfianza hacia Altman y expresó preocupación por la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China.

Estas declaraciones reflejan la postura crítica del investigador frente a la velocidad con la que las grandes compañías lanzan nuevos sistemas.

Qué propone el científico para evitar una catástrofe tecnológica

Frente a este escenario, Hinton considera necesario establecer controles internacionales y evaluaciones independientes antes de lanzar modelos de inteligencia artificial cada vez más avanzados.

Entre sus propuestas figura la creación de organismos de supervisión que funcionen de manera similar a las autoridades encargadas de evaluar la seguridad de los medicamentos.

La idea es que las empresas deban demostrar que sus sistemas ofrecen beneficios y que sus riesgos fueron evaluados antes de ponerlos a disposición del público.

El científico también respaldó una iniciativa internacional impulsada desde Finlandia y acompañada por otros países para establecer estándares comunes de seguridad.

Para Hinton, la cooperación entre gobiernos será fundamental para evitar que la competencia comercial termine debilitando las medidas de prevención.

¿La inteligencia artificial representa un peligro real para la humanidad?

Las advertencias del científico forman parte de un debate internacional sobre el futuro de la tecnología.

La inteligencia artificial ya ofrece beneficios en investigación, medicina, educación y productividad, pero también plantea desafíos vinculados con la seguridad informática, la desinformación y el empleo.

No existe evidencia de que una catástrofe mundial provocada por inteligencia artificial sea inevitable, aunque los especialistas coinciden en la importancia de estudiar sus riesgos y desarrollar mecanismos de protección.

Hinton sostiene que todavía existe margen para actuar y que el futuro dependerá de las decisiones que adopten los gobiernos, las empresas y la comunidad científica.

Su mensaje es una advertencia sobre la necesidad de establecer límites antes de que la tecnología alcance capacidades que resulten más difíciles de controlar.