Un funcionario de Donald Trump dijo que las operaciones de Estados Unidos en el Caribe “son legales”

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que las operaciones de su país en el mar Caribe “son legales”, en medio de la disputa con el gobierno de Venezuela, y su presidente, Nicolás Maduro. Los detalles.

Aseguran que las operaciones de Estados Unidos en el Caribe “son legales”

“Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto de acuerdo con las leyes de Estados Unidos como con las leyes internacionales, y son acciones que se ajustan a las leyes del conflicto armado”, remarcó el funcionario de Donald Trump.

Durante una reunión del gabinete realizada en la Casa Blanca, Hegseth dijo que las drogas que llegan a Estados Unidos por mar han registrado un descenso de 91 por ciento, aunque no indicó cuál es la fuente de la información ni a qué corresponde el nueve por ciento restante.

“Apenas estamos empezando a atacar las narcoembarcaciones y a poner a los narcooterroristas en el fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, dijo Hegseth a través de Xinhua.

Asimismo, Hegseth dijo en X que “las noticias falsas están emitiendo más reportes inventados, incendiarios y derogatorios para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan por proteger a la patria”.

Desde principios de septiembre, el Pentágono ha llevado a cabo más de 20 ataques conocidos en el Caribe y el este del océano Pacífico contra embarcaciones que presuntamente transportan drogas y ha matado a más de 80 personas a bordo de ellas.

