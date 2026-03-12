Un hombre armado chocó contra una sinagoga en Estados Unidos y luego fue abatido por las fuerzas de seguridad

WEST BLOOMFIELD, Michigan, EE.UU. (AP) — Un hombre armado con un fusil embistió su vehículo contra una de las sinagogas reformistas más grandes del país en un suburbio de Detroit y fue abatido a tiros por agentes de seguridad el jueves, indicaron fuentes a The Associated Press.

El vehículo se incendió luego de estrellarse contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield Township, Michigan, según una persona familiarizada con el asunto que habló con AP.

El agresor atravesó un conjunto de puertas y entró en un pasillo donde algo en el vehículo se encendió, detalló un jefe policial.

“Se desplazaba con un propósito por el pasillo, por lo que se logra apreciar en el video”, dijo el jefe de policía del condado Oakland, Mike Bouchard.

Los investigadores aún trabajaban para identificar al hombre y un posible motivo del ataque, dijo la persona, que no podía discutir públicamente detalles de la investigación y habló con la AP bajo condición de mantener el anonimato. La persona advirtió que la pesquisa aún se encuentra en sus primeras etapas.

En los minutos posteriores al ataque, se podía ver humo saliendo en grandes bocanadas de la sinagoga, que también alberga un centro de primera infancia.

“No hubo niños ni personal heridos en absoluto”, resaltó Bouchard. Agregó que un agente de seguridad fue golpeado por el vehículo y quedó inconsciente, pero no sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida.

La sinagoga tiene múltiples agentes de seguridad, dijo, y al menos uno disparó contra el agresor.

“No podemos decir qué lo mató en este momento, pero el personal de seguridad sí se enfrentó al sospechoso con disparos”, dijo el jefe policial, que agregó que era posible que el agresor se hubiera suicidado o hubiera muerto de alguna otra manera.

Escala la violencia por la guerra en Medio Oriente

Las sinagogas de todo el mundo han estado en alerta y reforzando la seguridad desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra con Irán con ataques con misiles el 28 de febrero.

El FBI ha advertido que operativos iraníes podrían estar planeando ataques con drones contra objetivos en California. Dos hombres llevaron explosivos a una protesta de ultraderecha afuera de la mansión del alcalde de Nueva York el sábado.

Los investigadores alegan que se inspiraron en el grupo extremista Estado Islámico. Un agresor embistió con un auto a personas afuera de una sinagoga ortodoxa en Manchester, Inglaterra, en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Apuñaló a dos personas hasta matarlas antes de ser abatido por la policía.

El jueves, la policía del condado Oakland informó que las autoridades están despejando el edificio y cerca de una docena de padres corrieron para recoger a sus hijos de un centro de aprendizaje para la primera infancia dentro del edificio. El distrito escolar de West Bloomfield entró en confinamiento.

Las autoridades trabajaban para reunir a los padres con sus hijos en un Centro Comunitario Judío cercano.

Samuel Bennett, cuya esposa estaba en el edificio, dijo sentirse profundamente aliviado al enterarse de que ella y otros estaban bien. “Ni siquiera sé cuáles son las palabras”, dijo a WDIV-TV.

El condado Oakland es el segundo más grande de Michigan, con aproximadamente 1,3 millones de habitantes. La mayoría de los residentes judíos del área de Detroit viven allí.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, emitió un comunicado en el que dijo que estaba siguiendo los acontecimientos.

“Esto es desgarrador”, expresó la gobernadora. “La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz”, añadió.

Temple Israel cuenta con 12.000 miembros, según su sitio web. Ofrece programas educativos para familias y adultos.

El sitio web indica que la sinagoga está “apasionada por ayudar a las comunidades judías de todo el mundo” y que su misión es “crear una comunidad a través del prisma del judaísmo reformista”.

La Federación Judía de Detroit aconsejó a todas las organizaciones judías de la zona “activar el protocolo de cierre —que no entre ni salga nadie de su edificio”. La organización más tarde retiró su recomendación.

Durkin Richer reportó desde Washington, D.C. Los periodistas de The Associated Press Ed White en Detroit, Todd Richmond en Madison, Wisconsin, y Eric Tucker en Washington, D.C., contribuyeron a este despacho.