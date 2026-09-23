Donald Trump recibe a Xi Jinping con una bienvenida de alto nivel: cena de Estado, ceremonia militar y Archivos Nacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aguarda la llegada de su par chino, Xi Jinping, con un ostentoso programa de recepción que enmarcará la trascendental cumbre prevista para el 24 de septiembre entre ambos mandatarios.

Los actos destacados para esta visita histórica incluyen una cena de Estado con personalidades destacadas del mundo de la tecnología, una ceremonia militar en la Casa Blanca con sobrevuelos de aviones a reacción y una visita a los Archivos Nacionales, donde se conservan la Declaración de Independencia y la Constitución originales.

Se trata de la primera visita en 11 años de Xi Jinping a Estados Unidos. Este jueves se reunirá con su par, Donald Trump, en lo que será el tercer encuentro que mantienen en menos de un año ambos mandatarios.

Los temas que podrían tocarse en el encuentro

El tema central de la agenda será la prórroga de la frágil tregua comercial entre Estados Unidos y China, cuyo vencimiento está fijado para el 10 de noviembre.

Trump se encuentra atrapado entre su promesa de frenar las importaciones chinas mediante aranceles y la necesidad de alcanzar acuerdos bilaterales en este encuentro, en la antesala de las elecciones de mitad de mandato.

En el plano de la Inteligencia Artificial (IA), clave para el equilibrio de poder económico y de seguridad, las dos principales preocupaciones de Estados Unidos sobre el enfoque chino son la destilación -es decir, que sus empresas utilicen modelos estadounidenses para entrenar los propios- y el riesgo de que actores maliciosos empleen la tecnología china de forma peligrosa.

China, por su parte, no quiere que el debate sobre la seguridad se convierta en un instrumento para limitar su desarrollo tecnológico.

Además, en vísperas de la visita, el periódico oficial chino People’s Daily fijó cuatro líneas rojas para Pekín: la cuestión de Taiwán, la democracia y los derechos humanos, sus sistemas y vías políticas, y el derecho al desarrollo.

Respecto al punto sobre la isla, el Gobierno chino podría respaldar su postura en el comunicado conjunto suscrito por ambos países en 1982, donde Washington se comprometió a reducir gradualmente la venta de armas a dicho territorio.

Asimismo, China buscaría que Estados Unidos suspenda la entrega del armamento que Taiwán ya ha adquirido.

Con información de Noticias Argentinas