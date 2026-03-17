Un nuevo apagón paralizó a Cuba: más de nueve millones sin luz y crece la crisis energética

Un corte total del SEN golpea al país en medio de la escasez de combustible. Foto Ramón Espinosa - AP.

El Gobierno de Cuba informó este lunes un apagón nacional que dejó sin electricidad a más de nueve millones de personas. La falla afectó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y obligó a activar protocolos de recuperación en medio de la crisis energética y la escasez de combustible.

“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investiga las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento”, informó el Ministerio de Energía y Minas, según reportó DW y reprodujo la Agencia Noticias Argentinas.

Crisis energética en Cuba y apagón nacional: qué pasó y cómo impacta

El nuevo corte masivo es el sexto en un año y medio y profundiza la crisis energética en Cuba. Según datos difundidos por Infobae, el país enfrenta un escenario crítico con fallas estructurales en el sistema eléctrico y dificultades para sostener la generación de energía.

Antes del apagón, en La Habana se registraban cortes diarios de hasta 15 horas. En otras provincias, los períodos sin suministro alcanzaban hasta 48 horas.

Colapso eléctrico en Cuba dejó a millones sin luz. Foto: AP.

El proceso de recuperación del SEN es progresivo y puede demorar días. Comienza con fuentes de arranque rápido, como energía solar, hidroeléctrica y motores de generación, que permiten restablecer el servicio en áreas pequeñas.

Luego, esas zonas se interconectan para llevar energía a las centrales termoeléctricas, que son la base del sistema eléctrico cubano. Estas plantas permiten generar grandes volúmenes de electricidad para cubrir la demanda nacional.

El sistema energético enfrenta además la salida de servicio de nueve de las 16 unidades termoeléctricas y una fuerte escasez de combustible. Esta situación se agravó tras el bloqueo petrolero de Estados Unidos, vigente desde enero de 2026.