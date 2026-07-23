Un voraz incendio forestal en la costa de Francia obligó a evacuar a 20.000 personas cerca de Burdeos

Un avión hidrante arroja agua mientras combate incendios forestales en la región de Lège-Cap-Ferret, en el oeste de Francia, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto: AP)

Un voraz incendio forestal descontrolado obligó a evacuar a unas 20.000 personas —entre residentes y miles de turistas alojados en complejos vacacionales— en la costa atlántica de Francia. El fuego, localizado en una zona boscosa en las inmediaciones de Lège-Cap Ferret, al sudoeste de Burdeos, destruyó más de 31 kilómetros cuadrados (3.100 hectáreas) de vegetación y avanzó hasta situarse a solo 300 metros de las zonas residenciales.

De acuerdo con información recabada por la agencia Associated Press (AP), los servicios de emergencia desplegaron evacuaciones de urgencia durante la noche en campamentos y barrios periféricos. Como medida de precaución, la policía dispuso además la evacuación preventiva de la localidad de Claouey y habilitó centros de refugio en diversos municipios de la zona.

Despliegue de 700 bomberos y la advertencia del Gobierno de Francia

La prefecta del departamento de Gironda, Sophie Brocas, confirmó que el operativo de combate incluye a más de 700 bomberos —con refuerzos trasladados desde la región de París— apoyados por aviones hidrantes. La funcionaria detalló que, si bien el avance del fuego se logró contener hacia el sector norte de Lège, el foco aún no ha sido dado por controlado.

Por su parte, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, brindó cifras oficiales sobre la magnitud de la temporada estival en el país, marcada por severos episodios de sequía e hídricos:

«En lo que va del año se han desencadenado más de 12.500 incendios forestales en todo el territorio nacional, con casi 44.000 hectáreas calcinadas hasta el momento», precisó el funcionario francés.

Alerta máxima en España e Italia por las olas de calor extremo

El desastre ambiental en suelo francés forma parte de una ola de calor y sequía que castiga a todo el sur de Europa. En Italia, la isla de Sicilia continúa azotada por múltiples focos ígneos. El Departamento Nacional de Bomberos italiano confirmó el fallecimiento del jefe de brigada Alessandro Marchì mientras combatía un incendio en Caltanissetta, hecho por el cual el presidente Sergio Mattarella emitió un mensaje de condolencias oficial.

En simultáneo, España afronta temperaturas extremas que rozan los 44 °C en el sudeste del país. En las afueras de Madrid, un foco desatado en Alcalá de Henares obligó a interrumpir de forma temporal el servicio ferroviario del tren de alta velocidad que une la capital española con Barcelona, evidenciando la fragilidad de la infraestructura ante los incendios estivales.