Estados Unidos confirmó el primer derribo de un caza ruso a manos de un F-16 ucraniano

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, confirmó que la Fuerza Aérea de Ucrania logró por primera vez derribar un caza de combate de la Fuerza Aérea de Rusia. (Foto: gentileza)

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, confirmó de manera oficial que la Fuerza Aérea de Ucrania logró por primera vez derribar un caza de combate de la Fuerza Aérea de Rusia en un enfrentamiento aire-aire utilizando uno de los cazas F-16 transferidos por la alianza occidental.

La declaración se produjo durante una comparecencia pública ante el Comité de Asignaciones del Senado de los Estados Unidos, en el marco del debate sobre la solicitud de presupuesto suplementario para la defensa nacional. Ante las preguntas formuladas por el senador demócrata Richard Durbin sobre la efectividad del apoyo militar a Kiev, el general Caine ratificó el hito de la aviación ucraniana:

«Recientemente hemos tenido el primer derribo aire-aire en el que un F-16 ucraniano abatió un caza ruso», afirmó Caine según el registro oficial transmitido por C-SPAN, destacando la rápida maduración de la arquitectura de defensa aérea por capas desarrollada por Ucrania.

La declaración del Pentágono y la hipótesis sobre el Su-35S

Durante su testimonio oficial ante los senadores, el alto mando estadounidense evitó identificar el modelo exacto del avión ruso abatido o precisar la fecha del enfrentamiento. Sin embargo, la confirmación de Washington fue inmediatamente vinculada por analistas militares y fuentes de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) con la destrucción de un Su-35S Flanker-E reportada por Kiev el pasado 8 de julio.

En aquella oportunidad, la Fuerza Aérea de Ucrania informó la caída del moderno caza ruso en el frente oriental sin especificar el sistema utilizado. Aunque canales militares de Rusia admitieron la pérdida de la aeronave, inicialmente atribuyeron el derribo a un misil lanzado por una batería terrestre Patriot. Las palabras del general Caine constituyen la primera prueba oficial emanada del Pentágono de que el combate fue concretado por un F-16 en vuelo.

El desafío del misil ruso R-37M y la red de defensa integrada

El episodio posee una fuerte relevancia táctica para el desarrollo de la guerra aérea. El Su-35S es el caza de superioridad aérea más avanzado empleado de forma regular por Rusia en el conflicto. Equipado con radares de largo alcance y capacidad para disparar misiles R-37M a distancias superiores a los 200 kilómetros, esta aeronave obligaba a los pilotos ucranianos a volar pegados al terreno para evitar ser detectados.

Especialistas en defensa señalan que el éxito del F-16 habría sido posible gracias a la integración del caza norteamericano en una red de combate combinada. En este esquema, la aeronave opera conectada a datos en tiempo real provistos por radares terrestres y sistemas antiaéreos occidentales como NASAMS, IRIS-T y Patriot, lo que otorga una conciencia situacional muy superior a la que poseía la aviación de Kiev al inicio de la invasión.

La evolución de los cazas F-16 en Ucrania desde su llegada en 2024

El reconocimiento del Pentágono llega tras un largo proceso de despliegue operativo. La coalición internacional impulsada por Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Noruega comenzó las primeras entregas de cazas F-16 a Ucrania a mediados de 2024, acompañando el proceso de formación de pilotos y personal técnico.

Inicialmente abocados a tareas de interceptación de drones y misiles de crucero rusos sobre ciudades ucranianas, los escuadrones dotados con cazas F-16 ampliaron progresivamente su radio de acción hacia patrullas de combate aéreo sobre la línea de contacto. Aunque este primer derribo confirmado no altera de forma definitiva el equilibrio general del espacio aéreo, marca un precedente clave en el enfrentamiento directo entre la tecnología aeronáutica de la OTAN y la aviación militar del Kremlin.

Información del Senado de EE.UU. y C-SPAN y agencias.