Choque de trenes en España: confirmaron la muerte del argentino Agustín Randazzo

Confirmaron la muerte de Agustín Randazzo, el argentino que permanecía desaparecido tras el choque de trenes en España. El hombre tenía 51 años, residía en Europa desde 2002 y viajaba en el vagón número 8 de uno de los convoyes involucrados en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, que dejó al menos 74 víctimas fatales, según el balance difundido.

La noticia fue comunicada públicamente por el diseñador argentino Roberto Piazza, quien mantenía una estrecha amistad con Randazzo. Durante una entrevista con LN+, explicó que recibió la información a través de personas cercanas que seguían las tareas de búsqueda.

“Tengo contacto con amigos, hace media hora llegó el mensaje de que lo habían encontrado, lo encontró la Guardia Civil”, afirmó Piazza, al confirmar que las autoridades españolas habían localizado el cuerpo de su amigo.

Cómo se conoció la muerte de Agustín Randazzo

El diseñador relató que, hasta poco antes de recibir la noticia, familiares y allegados continuaban esperando información sobre el paradero del argentino.

“Hasta hace un rato lo estaban buscando, pero ya se conoció que la Guardia Civil encontró el cuerpo”, aseguró durante la entrevista televisiva.

Randazzo se había radicado en Europa en 2002 y se encontraba entre los pasajeros del tren accidentado. Su desaparición había generado preocupación entre sus conocidos, quienes permanecían atentos a las tareas de búsqueda desarrolladas por los equipos de emergencia españoles.

El emotivo recuerdo de Roberto Piazza

Durante su participación en LN+, Roberto Piazza recordó el vínculo personal que mantenía con Randazzo y destacó el acompañamiento que había recibido de su parte durante los años en los que residió en España. “Fue una persona maravillosa conmigo y mi pareja y sus amigos. Un tipo super copado y divertido”, expresó el diseñador, visiblemente afectado por la noticia.

Piazza también recordó que Randazzo había sido una persona importante durante su estadía en Madrid. “Cuando estaba viviendo en Madrid, él siempre me ayudó”, señaló, al destacar la cercanía que habían construido. Además, mencionó que su amigo atravesaba una nueva etapa en su vida personal. “Estaba en pareja con un chico nuevo”, contó durante la entrevista.

Investigan las causas del accidente ferroviario

El choque de trenes ocurrido en Toledo provocó una tragedia que movilizó a los servicios de emergencia y a las autoridades españolas. Según la información difundida, el siniestro dejó al menos 74 personas fallecidas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, solicitó que se esclarecieran las circunstancias en las que ocurrió el accidente y se determinaran sus causas.

La confirmación de la muerte de Randazzo puso fin a la búsqueda del ciudadano argentino, aunque dejó consternados a sus familiares y amigos. Su caso se sumó al de las víctimas del siniestro ferroviario, mientras continuaban las investigaciones para establecer cómo se produjo la tragedia.