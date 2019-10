Municipales denuncian que los obligan a ir al acto de Macri en Neuquén

Los municipales de Neuquén denunciaron públicamente que están siendo obligados a participar del acto de campaña que realizará esta tarde el presidente Mauricio Macri. Desde Sitramune, el sindicato que los agrupa también indicaron que su dirigente, Santiago Baudino, fue sobreseído en la causa que se le inició por cortar una calle.

Ambos hechos fueron comunicados esta mañana, en una conferencia de prensa. Aseguraron que la subsecretaria de Obras Públicas, Mariel Bruno, envió mensajes por Whatsapp a los contratados, advirtiéndoles que su pase a planta permanente depende de su participación en el acto de #SiSePuede..

Para respaldar la denuncia pública mostraron el mencionado mensaje, que ya había empezado a circular en las redes sociales desde ayer.

Desde Sitramune afirmaron que son 500 los trabajadores contratados. Criticaron el modo de cómo se está analizando el traspaso respecto al análisis de los empleados.

Baudino ejemplificó que desde hace 3 años que hay 78 empleados que concursaron y no se les firma el pase a planta. Dijo que en todo pase a planta, el Sindicato debe estar presente como veedor del proceso, y como en este caso no ha sido convocado "sospechamos que quieren dejar a sus delfines, no a quienes deberían pasar a planta" por su tiempo de contrato sin evaluación en contrario.

"Les mienten: por un lado les dicen que no van a pasar a planta permanente si no van (al acto proselitista de Cambiemos), y por el otro les acortaron el contrato que vencía el 31 de diciembre: luego del resultado de las elecciones, a todos les hicieron firmar un nuevo contrato con vencimiento el 10", sostuvo Baudino.

En el mensaje se ordena asistir a las 13.50 al gimnasio del Parque Central por la visita de Macri. Hasta el momento, solo se sabe que el presidente hará su acto de campaña a las 17.30 en el monumento y que su agenda oficial marca que a las 17.35 recorrerá el nuevo tramo del Metrobús.

Por su parte, Sitramune anunció que participará de la marcha convocada por ATE a las 15.30 para manifestar el rechazo a la visita presidencial.

Además, el sindicato informó que Baudino fue sobreseído ayer por el Tribunal de Impugnación que revisó la condena de tres meses de prisión que recibió en mayo por cortar la avenida Argentina durante una hora el 11 de septiembre de 2017. Más allá de los montos, el tema tomó relevancia nacional por tratarse de una condena por protestar.