A una semana del colapso de Ueno Bank en Paraguay: empieza la fase de investigación y reestructuración interna

A siete días de haber sufrido uno de los episodios de mayor convulsión institucional y económica de su historia democrática reciente, Paraguay comienza a transitar un nuevo capítulo. La crisis desatada en torno al colapso de Ueno Bank y la consecuente caída del mandatario Santiago Peña obligó al sistema a reconfigurarse a contrarreloj.

Con los mercados bursátiles y el sistema cambiario momentáneamente estabilizados tras la intervención de los organismos de control, el epicentro del conflicto migró de las sucursales bancarias y los despachos económicos hacia los tribunales federales.

Las entidades de fiscalización monetaria confirmaron en las últimas horas que las reservas de liquidez lograron contener la temida fuga masiva de depósitos, un fantasma que mantuvo en vilo a los ahorristas durante las primeras 72 horas posteriores a la caída del Ejecutivo.

Medios paraguayos advierten en que este respiro financiero no significa que la situación se calmó. Los expertos avisan que la solvencia lograda es apenas un dique de contención temporal frente a los interrogantes estructurales que dejó expuestos la estrecha relación entre la cúpula política y las entidades financieras investigadas.

La prioridad de la administración interina consiste ahora en blindar los circuitos de pagos y garantizar la cadena de suministros comerciales, mientras la banca matriz despliega un monitoreo estricto sobre las instituciones medianas para evitar un efecto contagio en cadena. Con la designación de Pedro Alliana en la presidencia, se esperan horas decisivas en el armado interno político y económico de Paraguay.

La lupa de la Justicia sobre el patrimonio del poder

En el plano judicial, los fiscales asignados a la causa intensificaron las medidas probatorias con allanamientos simultáneos en propiedades vinculadas al entorno del exmandatario. Los operativos permitieron el hallazgo de estructuras de seguridad ocultas, lo que incrementó las sospechas sobre posibles maniobras de ocultamiento de activos.

La defensa legal de Santiago Peña, quien actualmente cumple prisión preventiva en un cuartel militar de las afueras de Asunción, intenta frenar las imputaciones por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, argumentando que las acusaciones responden a una operación de desgaste político.

Tras haber sido destituido, ordenaron la detención del expresidente de Paraguay, Santiago Peña.



Por su parte, los jueces a cargo del expediente sostienen que las evidencias recolectadas en los servidores secuestrados durante los procedimientos aportan material clave para reconstruir la ruta del dinero y determinar el grado de complicidad de funcionarios en ejercicio.

El ministerio Público adelantó que en los próximos días se formularán nuevas citaciones a empresarios y exfuncionarios del gabinete económico, quienes deberán explicar su rol en las millonarias operaciones de crédito otorgadas sin los respaldos técnicos reglamentarios.

El desafío de recomponer la gobernabilidad y la confianza

Mientras los tribunales avanzan en la instrucción de las causas penales, la clase dirigente paraguaya enfrenta el desafío mayúsculo de reconstruir los puentes de diálogo social y político necesarios para sostener la gobernabilidad institucional hasta la finalización del mandato.

Las centrales obreras y los gremios empresariales han manifestado su profunda preocupación por el impacto que la crisis de confianza pueda tener en la inversión extranjera directa, un pilar fundamental para el crecimiento macroeconómico sostenido que el país supo mostrar en la última década.

El valor del guaraní sufrió, El jueves 5 se convirtió en la moneda que más cayó en el mundo frente al dólar con 4,68% en una sola jornada y acumuló una depreciación de 8,17% en cinco días, con la divisa estadounidense en 6487 guaraníes.

Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay que asumió tras la destitución de Santiago Peña.

Los analistas políticos coinciden en que la salida a este atolladero no dependerá únicamente de la resolución de los expedientes judiciales, sino de la capacidad del Congreso para consensuar reformas profundas en materia de transparencia y control de la función pública.

A una semana exacta del colapso que sacudió los cimientos del poder guaraní, Paraguay demuestra que logró capear el temporal financiero, pero se adentra ahora en el terreno más áspero y definitivo: depurar sus instituciones para recuperar la fe pública.