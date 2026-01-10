Alcoholemia récord en Cipolletti: iba en moto y el test le dio tan alto que «rompió» el alcoholímetro

El operativo se desplegó en la intersección de las calles Naciones Unidas y Cobian. (Foto: gentileza)

Un hecho de gravedad absoluta se registró en las últimas horas en Cipolletti, en el que un conductor fue detectado manejando en un estado de ebriedad tal que superó la capacidad técnica de los equipos de medición. A raíz de la infracción extrema, el hombre quedó ya inhabilitado para conducir.

El episodio ocurrió durante un control sorpresa de tránsito realizado de manera conjunta por la municipalidad de Cipolletti y la Policía de Río Negro. El operativo se desplegó en la intersección de las calles Naciones Unidas y Cobian, un punto clave de la ciudad.

Lo que sorprendió a los inspectores del área de Tránsito y Fiscalización Municipal fue el resultado del test. Al realizarle la prueba de alcoholemia al conductor, los valores detectados fueron tan altos que «excedieron la capacidad del alcoholímetro».

Según detallaron desde el municipio, el dispositivo utilizado tiene una medición máxima de 4,00 gramos de alcohol por litro de sangre. El conductor superó esa cifra, un nivel que en términos médicos implica un riesgo severo para la salud y la pérdida casi total de los reflejos y la conciencia.

Desde la comuna destacaron que este resultado «refleja la gravedad de la infracción y el riesgo para todos». El operativo derivó en la inhabilitación del conductor, reafirmando la política de Tolerancia Cero y la continuidad de los controles rotativos en distintos puntos de la ciudad.