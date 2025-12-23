Altos del Limay en Neuquén estrenó sus 80 cuadras de asfalto

El municipio dejó inaugurado ayer el asfalto en Altos del Limay, el barrio que creció entre chacras en el sector sur de la ciudad, entre la calle Senguer y el río Neuquén. En total, la pavimentación sumó 80 cuadras, entre las troncales del barrio y las arterias laterales que se asfaltó con la modalidad “completamiento de cuadrantes”, dijo el secretario de Infraestructura y planeamiento urbano, Alejandro Nicola.



El funcionario destacó que hubo un importante trabajo de saneamiento, pluviales y de servicios esenciales en el sector. “Hemos terminado las troncales”, dijo Nicola en referencia a las calles por las que circula el transporte urbano y que vinculan con el centro de la ciudad, como Saavedra, Senguer, Conti, Forquera y Bosch.



Describió que esas cuadras se pavimentaron con un trabajo hidráulico previo y la ejecución de cordones cuneta. Nicola precisó que la Saavedra, presentó una situación técnica compleja debido a la antigüedad de las cañerías existentes, por lo que se definió el recambio completo de los dos acueductos de agua potable que suministraban el servicio en todo el sector.



Agregó que el sistema fue diseñado, además, para conducir el escurrimiento de las aguas superficiales hacia el arroyo Todero, el brazo del río Limay que circunda la zona. Dijo que las tareas garantizaban los riesgos de anegamiento de las calles del barrio.



El funcionario dijo que la pavimentación continuará hacia el sector de Polvorines, donde ya finalizaron los pluviales y el cordón cuneta, mientras que las cloacas y el asfalto, están en licitación. Se prevé que esos trabajos comiencen en los primeros meses de 2026.



Nicola destacó que en los seis años de gestión de la intendencia de Mariano Gaido “vamos a estar cerca de las 5.000 cuadras pavimentadas” y que la cifra duplicaba el asfalto existente al asumir e mandato.

Agregó que del plan de 3.000 cuadras de asfalto, habían sido “gestionadas” 2.000.