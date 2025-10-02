Cupos, tarifa y antigüedad del auto: las exigencias para ser Uber en Neuquén tras su reglamentación

La reglamentación de la ordenanza N°14951 que aprobó el funcionamiento de aplicaciones como Uber o Cabify en Neuquén aclaró, en su articulado, los requisitos que deberán cumplir los conductores, los titulares de los vehículos y las mismas empresas que deseen prestar servicios de transporte privado de pasajeros en la capital provincial.

La publicación del decreto reglamentario N°1091 ocurrió ayer y se dio dentro del plazo máximo de 120 días que había fijado la propia norma aprobada en el Deliberante para definir los procedimientos en cuestión. La ordenanza entrará en vigencia el próximo 9 de octubre.

Allí se aclaró que existirán tres registros, todos disponibles en el sistema informático municipal, para quienes quieran inscribirse: el de las Empresas de Redes de Transporte (ERT) y Plataformas Tecnológicas de Intermediación en el Transporte (PTIT); el de los Titulares de Vehículos Asignados y en de los Conductores Habilitados.

Uber en Neuquén: qué dice la ordenanza para las empresas

El decreto reglamentario, en línea con lo dispuesto por la ordenanza, precisó que las empresas deberán solicitar un permiso de explotación ante la autoridad de aplicación al realizar su inscripción, que también requerirá que presenten un informe con sus antecedentes, que acrediten su condición legal, que se inscriban en los organismos fiscales que correspondan, que abonen la tasa de explotación establecida y que constituyan un domicilio comercial en Neuquén.

También exige que tengan licencia comercial en la ciudad, que se sometan a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad renunciando al Fuero Federal y que presenten una garantía de cumplimiento del servicio a nombre de la Municipalidad equivalente a $15.000.000, monto que se actualizará por IPC en enero de cada periodo fiscal.

Según aclara la ordenanza, las ERT, además, no tendrán restricciones en la cantidad de vehículos registrados, pero sí deberán garantizar que ofrezcan viajes únicamente los titulares registrados ante la autoridad de aplicación.

Titulares del auto: lo que les pide la ordenanza reglamentada en Neuquén

Respecto a los titulares de los vehículos, la normativa indica que cada uno de ellos podrá habilitar un sólo vehículo asignado, tendrá que tramitar la licencia comercial y obtener un permiso de explotación con número de inscripción.

A su vez, deberán declarar a los conductores que se vincularán y en caso de que el propio titular sea conductor, tendrá que acompañar su registro con la documentación exigida para los conductores habilitados.

Los requisitos, ordenandos como lo están en la reglamentación, son:

Presentar Documento Nacional de Identidad.

Solicitar a la Autoridad de Aplicación el otorgamiento de un permiso de explotación

correspondiente al servicio.

correspondiente al servicio. Inscribirse en los organismos fiscales correspondientes.

Presentar certificado de antecedentes emitido por la Policía de la Provincia del Neuquén.

Presentar certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Certificar no estar incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos previsto en

la normativa vigente.

la normativa vigente. Certificar no estar incluido en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género

previsto en la normativa vigente.

previsto en la normativa vigente. Acreditar el pago de la tasa de explotación establecida en la Ordenanza Tarifaria Vigente.

Consignar los conductores habilitados.

Acreditar la contratación de los seguros.

Presentar documentación sobre el vehículo asignado

Aprobar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

Tener Licencia Comercial en la Ciudad de Neuquén.

Tener una antigüedad de fábrica no mayor a los 7 (siete) años, tomando como

vencimiento el 31 de diciembre del año en que se cumple dicho período.

vencimiento el 31 de diciembre del año en que se cumple dicho período. Estar inscripto en los padrones de la Municipalidad de Neuquén para el pago de

impuestos de Patente de Rodados.

impuestos de Patente de Rodados. Ser modelo con 4 (cuatro) puertas o 5 (cinco) puertas y tener un peso de fábrica de más

de 1.000 kgs (mil kilogramos).

de 1.000 kgs (mil kilogramos). Estar en perfectas condiciones mecánicas, estéticas y de higiene.

Poseer sistema de calefacción y aire acondicionado.

Contar con capacidad para transportar además del conductor a 4 (cuatro) personas.



El permiso de explotación, por su parte, estará vigente por un plazo de dos años, periodo tras al cual se deberá renovar.

Uber en Neuquén: los requisitos para ser conductor con la nueva ordenanza

De acuerdo a la ordenanza, la autoridad de aplicación, que será la subsecretaría municipal de Transporte, se podrán habilitar hasta cuatro conductores por vehículo asignado, quienes tendrán que cumplir con los siguientes requisitos.

Presentar Documento Nacional de Identidad.

Contar con la licencia de conducir profesional D1 o D2.

Presentar Certificado de Antecedentes emitido por la Policía de la Provincia del Neuquén

y Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Certificar no estar incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos previsto en

la normativa vigente.

Certificar no estar incluido en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género

previsto en la normativa vigente.

Aprobar un curso obligatorio de seguridad vial y atención al pasajero.

Inscribirse en los organismos fiscales correspondientes.

Quienes operen como conductores estarán habilitados por un periodo de dos años. Una vez cumplido, deberán iniciar el proceso de renovación.

Uber en Neuquén: ¿podrán usarlo taxistas y conductores de remises?

También podrán obtener un permiso para trabajar bajo esta modalidad los choferes de taxis y remises. Su habilitación se gestionará como un anexo a su licencia.

Al igual que en el caso anterior, se deberá renovar cada dos años y se podrá cancelar si el desempeño observado no es el correcto a juicio de la autoridad de habilitación.