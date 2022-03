ATE evalúa medidas de fuerza en Allen tras fracasar la reunión con el Municipio

Desde la seccional de ATE en Allen anunciaron que están evaluando medidas de fuerza luego de no acordar con el Municipio el aumento salarial de este año.

El sindicato ingresó la semana pasada con bombos al Concejo Deliberante cuando la intendenta Liliana Martín iba a dar su discurso por el inicio de sesiones. Reclaman que no fueron incluidos en la paritaria municipal.

Luego de esa protesta que duró horas y donde intervino la fiscal Julieta Villa, desde ATE aceptaron reunirse con la mandataria sin embargo este encuentro no resolvió el conflicto, comunicaron desde el gremio.

“Hubo una reunión con la presencia del secretario general Rodrigo Vicente y la intendenta con sus funcionarios pero no aceptó nuestra propuesta y nos atendió en el hall. Nosotros vamos a seguir insistiendo”, aseguró.

Desde el Municipio comunicaron que la intendenta les explicó a los referentes de ATE que “el 47% de aumento era el mayor esfuerzo que el Municipio podía hacer teniendo en cuenta que las tasas aumentaron solo un 35%”.

Suárez explicó que enviaron una nota para que se agreguen 4 puntos de incremento en el segundo semestre y el refrigerio llevarlo de $900 a $2.000.

La secretaria dijo que no se cerró ninguna paritaria con el Municipio de Allen. “Ella no acordó con los gremios el aumento lo sacó por resolución en forma arbitraria y antidemocrática”, expresó.

La semana pasada la mandataria acordó con los gremios de UPCN y Soyem un 47%. Por su parte desde ATE reclaman que no fueron incluidos y que no se tomó en cuenta que 120 trabajadores municipales están afiliados al sindicato.

Desde el gremio anticiparon que están evaluando protestas y medidas de fuerza si no se llega a una solución.