El Deliberante aprobó el presupuesto del intendente Mariano Gaido para 2026

La mayoría de los concejales estuvieron de modo presencial en la sesión en la que se votó el presupuesto (foto Matías Subat)

Alrededor de las 15 finalizó la aprobación del presupuesto y la ordenanza tarifaria, con 13 votos a favor y 4 bloques en contra, lo que antes no había ocurrido en el tratamiento de los ejercicios económicos presentados por el intendente Mariano Gaido (MPN). El presupuesto y la tarifaria resultaron aprobados por una mayoría 13 sobre 18 votos en la penúltima sesión del año.

El presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, cuestionó severamente a la izquierda por no acompañar con el voto. «No acompañan y dan fundamentos con datos erróneos, perdemos un montón de tiempo en tratar de responderles. No votan ni acompañan el plan de gobierno», se quejó el concejal emepenista en la sesión, quien por segunda vez en pocos días, cuestionó el sistema de rotación del Frente de Izquierda.

Pero tampoco votaron a favor del presupuesto La Libertad Avanza, el bloque del CCARI y Pluralistas.En años anteriores, Gaido había logrado mayor respaldo político para la sanción presupuestaria y según fundamentaron, la falta de remisión de los números de 2025 fue importante para no aprobar el ejercicio.

El concejal Nicolás Montero (LLA) cuestionó que solo tres meses del ejecutado se remitieron al Deliberante la semana pasada tras el reclamo en la comisión al subscretario de Hacienda, mientras que Valeria Todero planteó que «votar sin información completa, es votar a ciegas; mandaron las rendiciones de cuentas a último momento» criticó. Recalcó que «sin el análisis del ejercicio anterior, votamos a ciegas».

Por su parte, la concejala Karina Rojo (Pluralistas) preguntó si el Ejecutivo no había enviado los gastos del 2025 «cómo sabemos en qué se usó y cómo proyectan», dijo y la recordó que explicación de un problema informático, tampoco satisfizo. Planteó que aumentos en algunas tasas de la tarifaria de más de un 800 % «es como un poco mucho, no?».

Montero cuestionó duramente que uno de los componentes de las tasas tendrá incrementos del 620% al 800% en tanto aseguró que la implementación del «botón de descuento» neuquino para reducir a la mitad la suba de tasas se hiciera de manera voluntaria y no se aplicara de modo universal.

Los bloques aliados de Confluencia Neuquina y Juntos por la Vida, aprobaron el presupuesto junto con el MPN al igual que el de Unión por la Patria NQN; mientras que los bloques de Comunidad y Fuerza Libertaria aprobaron con el argumento de que el oficialismo necesitaba el presupuesto como herramienta de gobierno.

«Este año se va a regularizar el asentamiento más grande de la patagonia, en conjunto con la provincia» dijo Galíndez en referencia a 7 de mayo, que luego se amplió con el sector 2 de Mayo, creció con Peumayen y Jerusalem. Destacó que la gestión entregó 5.000 lotes con servicios y por ello «no solo son las mega obras de la ciudad» lo que está aprobando, defendió el conejal Santiago Galíndez.



Artaza, desde Fuerza Libertaria, planteó que el bloque aprobaba el presupuesto, con «observaciones» porque un 12% del total correspondía a los subsidios para los servicios de colectivo y recolección de residuos, con lo que se convertía en el cuarto componente de la administración tras el 30% de pago de sueldos, el 42% del destino de fondos a obras y el 18% de bienes y servicios.

El presupuesto de Neuquén alcanza a los 557.000 millones de pesos, de los cuales el 42% se destinó a obras, con la ampliación de la ruta 22 o Mosconi, en dos tramos de seis, como una de las mayores inversiones en el ingreso de la ciudad, junto con las modificaciones en el Acceso Norte.