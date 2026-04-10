Avanza una obra clave en Terrazas del Neuquén que unirá dos arterias estratégicas

La Municipalidad de Neuquén avanza con una obra clave para mejorar la conectividad en el sector noroeste de la ciudad: la apertura y pavimentación de la calle Pilmaiquén, en el barrio Terrazas del Neuquén.

Neuquén impulsa la conectividad con la apertura de calle Pilmaiquén

Durante una recorrida realizada este viernes, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, destacó la importancia estratégica de esta intervención, que permitirá vincular dos arterias troncales de la zona: Cabellera del Frío y Soldi. “Se trata de una conexión fundamental para este sector en crecimiento”, explicó.

Según detalló, la calle Pilmaiquén funcionará como un nexo perpendicular que facilitará el acceso desde Soldi —a la que se llega por vías como Los Paraísos y la avenida Raúl Alfonsín— hacia Cabellera del Frío y los barrios en desarrollo del Distrito de la Meseta. En ese sentido, remarcó que la calle Soldi ya permite una conexión ágil, con tiempos de traslado de unos 15 minutos hacia el oeste desde distintos puntos de la ciudad.

La obra no se limita únicamente a la apertura de la traza, sino que incluye pavimentación completa, construcción de veredas y trabajos de contención con gaviones. Este último aspecto es clave debido a las características del terreno, con desniveles marcados que requieren estabilizar el pie de barda para poder ejecutar la calle.

Con una inversión de 1.200 millones de pesos, financiada íntegramente con fondos municipales, los trabajos avanzan a buen ritmo. Desde el municipio estiman que en un plazo de dos meses la calle estará habilitada al tránsito, con una posible inauguración hacia fines de junio.