Avanza el asfalto en la ruta de Neuquén que une Siete Lagos con Villa Meliquina: cómo son los trabajos

El Gobierno de Neuquén avanza con la ejecución de la obra en la Ruta Provincial 63, que une la Ruta Nacional 40 con Villa Lago Meliquina. El proyecto contempla una intervención de 19 kilómetros y registra un avance del 7,5%, según datos oficiales.

Según informaron, los trabajos se desarrollan en dos frentes: uno desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta los primeros 2.550 metros y otro desde el kilómetro 14,6 hasta el final del tramo.

Cómo avanza la obra vial en Ruta 63 y qué trabajos ya se ejecutan

En ambos sectores se realizan tareas iniciales como limpieza del terreno y ensanche de la base de asiento. Estas intervenciones son necesarias para adaptar el camino existente y preparar la traza para las siguientes etapas.

También se ejecutan movimientos de suelo que incluyen la construcción de terraplén, subrasante, subbase drenante y base anticongelante.

Piden circular con precaución por presencia de maquinaria.

En paralelo, se avanza con la instalación de alcantarillas de caños y de hormigón. Estas obras buscan garantizar el correcto escurrimiento del agua y mejorar la durabilidad de la infraestructura vial.

El plan de infraestructura vial en Neuquén y el impacto en la conectividad

Las tareas forman parte del plan de infraestructura vial que impulsa la Provincia para mejorar la conectividad, la seguridad y el desarrollo en distintas localidades neuquinas. La Ruta 63 es uno de los ejes incluidos en ese esquema.

Desde el Gobierno indicaron que se trata de una inversión financiada con recursos propios y aportes de organismos internacionales, como parte de la política fiscal provincial.

La dirección provincial de Vialidad solicitó circular con precaución en la zona de obra por la presencia de maquinaria y personal. Recomendaron respetar la señalización y reducir la velocidad en todo el tramo intervenido.