Boleto residente en Bariloche: «Si siguen sacando recursos al sistema, difícilmente se pueda sostener»

Los aumentos del boleto se aplican una vez al año en Bariloche y no cada seis meses como estipula el contrato de concesión. Por eso, la empresa Mi Bus solicitó a la Comisión de Seguimiento del Transporte que evalúe esa situación.

«Lo que pedimos es que dictamine si se está cumpliendo con el equilibrio de la adecuación económica financiera del sistema«, explicó Juan Pablo Follonier, gerente de Mi Bus.

Recordó que durante la pandemia, hubo un congelamiento de las tarifas. «Luego, hubo una serie de atrasos en la aplicación de la tarifa que se demoró un año entre la audiencia pública y otros temas. Los plazos se alargaron con la aplicación de las subas en etapas. Y en un periodo inflacionario hace imposible mantener el equilibro del sistema«, señaló.

El pedido de la empresa fue analizado ayer en la sesión del Concejo Municipal. El concejal Marcelo Casas transmitió a sus pares el planteo de Mi Bus sobre la preocupación por el contexto inflacionario, la necesidad de «avanzar en diferentes modos de revisión tarifaria» y el ejemplo de otras ciudades del país donde la actualización de lleva a cabo mes a mes.

En ese debate, el concejal Gerardo Ávila advirtió que cualquier modificación del contrato debe ser analizada por el Concejo Municipal y advirtió que más allá del contexto inflacionario, «hay varias cosas para discutir, como los incumplimientos de la empresa y la caída del servicio que los usuarios reciben».

Follonier insistió que en la Comisión de Seguimiento del Transporte «evalúe si se está cumpliendo con el equilibrio económico del sistema o no. Después tenemos reclamos con cuestiones que no podemos cumplir porque no tenemos los recursos«.

También se refirió a la ordenanza que fue aprobada ayer por el Concejo Municipal para crear una tarifa residente y una diferencial -más cara- para el turista.

«Si estamos sosteniendo que no hay equilibro en el sistema, todo lo que le saques a la tarifa ha que agregarlo por otro lado. Si la idea es subsidiarlo, no hay problema. Pero si siguen sacando recursos al sistema, difícilmente se pueda sostener», dijo.

Advirtió que siguió el debate respecto a la nueva ordenanza en el Concejo y consideró que «no queda claro cómo se implementará. No se sabe de dónde saldrán los fondos«.