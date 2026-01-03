Boom de la construcción en Neuquén: más de 300.000 metros cuadrados y 165 obras públicas en 2025

La ciudad de Neuquén atravesó un año récord en materia de construcción y sostuvo un fuerte plan de obra pública que impulsó también el desarrollo privado. Durante 2025, la Municipalidad ejecutó 165 contratos de obras públicas y se superaron los 300.000 metros cuadrados construidos por el sector privado, una cifra inédita para la capital provincial. Los detalles.

Neuquén alcanzó un año récord en construcción

Así lo destacó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de Neuquén, Alejandro Nicola, quien aseguró que la actividad constructiva “tiene un empuje muy grande tanto en lo público como en lo privado”. “Este año hemos desarrollado 165 contratos de obra pública, pero la obra privada no se queda atrás. Es todo un récord para la ciudad”, señaló.

En el marco del Plan Orgullo Neuquino, el municipio impulsó obras de infraestructura clave, entre ellas nuevas avenidas troncales, accesos a la ciudad, pavimento en distintos barrios y ampliaciones del Paseo Costero. Según Nicola, estas inversiones generan condiciones favorables para el desarrollo privado: “Toda la superficie urbana que ejecuta la Municipalidad sirve para que haya oportunidades en los privados para hacer sus desarrollos”.

En ese sentido, remarcó el impacto de las obras sobre la costa de los ríos, que activaron numerosos proyectos vinculados a la gastronomía, la hotelería y el desarrollo residencial. “Todo lo que se hizo en esas zonas generó muchos proyectos que hoy están en marcha”, explicó.

El funcionario subrayó que 2025 fue un año superador en términos de superficie construida. “Hasta noviembre ya se habían registrado más de 270.000 metros cuadrados y diciembre es un mes en el que siempre se suman muchos más. Vamos a cerrar el año por encima de los 300.000 metros cuadrados”, indicó.

Nicola también destacó la política municipal de articulación entre el Estado y el sector privado impulsada por el intendente Mariano Gaido. “Las obras públicas buscan generar oportunidades para que los privados desarrollen sus actividades. En los años 80 había seis edificios y hoy hay más de 1.000. Es otra escala de ciudad, con nuevas actividades económicas”, afirmó, y mencionó el crecimiento de rubros como ascensores, montacargas y grúas.

Por último, detalló la composición de los metros cuadrados registrados: el 35% corresponde a viviendas familiares y el 41% a viviendas unifamiliares. El 24% restante está destinado a locales comerciales, industriales y oficinas. “Ese dato es distintivo de Neuquén y marca un fuerte peso del desarrollo económico diversificado”, concluyó.