Cambios en el COLE por la obra de Avenida Mosconi en Neuquén: cuáles son los nuevos recorridos

Qué líneas de colectivo cambiarán su recorrido por la Avenida Mosconi. Foto: Matías Subat.

Ya empezaron a circular este lunes a la mañana las 36 unidades 0 km de transporte público presentadas por la municipalidad de Neuquén. La incorporación de estos colectivos en el sistema COLE implicó nuevos horarios.

Desde el muncipio anunciaron también cambios temporales en el recorrido de tres líneas por la construcción de la Avenida Mosconi y las paradas que quedarán anuladas hasta nuevo aviso.

Se suman colectivos y frecuencias para acompañar la rutina de la ciudad

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, contó a Diario RÍO NEGRO que desde esta mañana empezaron a funcionar las nuevas frecuencias en casi todas las líneas del colectivo en la ciudad.

Estos nuevos horarios se deben a dos razones: por la dinámica de la ciudad con el ciclo lectivo y actividades administrativas, y por la incorporación de las 36 nuevas unidades al sistema.

«El (colectivo) que pasaba 7:24 es muy factible que pase 7:17 y el segundo 7:32 porque incorporamos un coche más a ciertas líneas que necesitan un abastecimiento en esas horas pico«, explicó el funcionario.

Detalló también que «ya comenzó hoy la ampliación de la línea 10 en el distrito 6 y 7 con seis unidades«.

Cambios en el recorrido: cuáles son las líneas afectadas

Por obras que se realizan en la Avenida Mosconi, las líneas 14, 15 y 25 modificaron sus trayectos:

La línea 14 circulará por Alcorta hasta Don Bosco, en vez de doblar por Leguizamón, luego tomará Chile y retomará su recorrido habitual por la Leguizamón. Por este cambio del trayecto, el colectivo no pasará por la parada sobre Leguizamón y Planas.

En el caso de la línea 15, el desvío se realiza por Tierra del Fuego, Mitre, Chubut y Libertad, para luego regresar nuevamente a Tierra del Fuego y retomar su recorrido normal. En consecuencia, la parada sobre Tierra del Fuego y Perito Moreno quedó anulada por tiempo indeterminado.

La línea 25 se desviará por Perito Moreno, Chubut, Libertad y Tierra del Fuego, hasta retomar su recorrido habitual. En este caso, la dársena en Perito Moreno y Santa Cruz permanecerá anulada temporalmente.

El subsecretario de transporte explicó que a través de la aplicación COLE se puede seguir en tiempo real el funcionamiento de las líneas y las modificaciones vigentes.