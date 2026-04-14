El bus turístico en Neuquén cambia: habrán dos servicios para ir a los parques agrestes y los ríos de la ciudad

La ciudad alquilará dos buses turísticos con chofer los próximos dos años para atender la demanda de visitantes a los recorridos diarios que se hacen en paseos naturales, costeros o sectores históricos de la ciudad. La licitación se autorizó por más de 2.000 millones de pesos y el cambio de sistema está planificado para mayo.

El presupuesto estimado por la contratación de dos buses turísticos, con chofer, para los próximos dos años (24 meses) resultó en unos 2.208.000 de pesos. La licitación estará a cargo de la subsecretaría de Hacienda de la comuna, en función a las bases y condiciones de los pliegos elaborados para el nuevo recorrido.

Según explicó el subsecretario de Turismo de la comuna, Diego Cayol, el actual desempeño del bus turístico será reemplazado por unidades que harán salidas simultáneas: una al sector este con recorrida en el Parque Jaime De Nevares, la ex U9, la Legislatura, Plaza de las Banderas y Parque Norte, mientras que el otro viajaría por la zona del Polo Tecnológico, el paseo por el Parque de los dinosaurios y los siete miradores, entre otros recorridos de la oferta de tours por la zona oeste.

“Veníamos solicitando un cambio, necesitábamos reformular las salidas y no teníamos opciones a las dos salidas diarias”, dijo Cayol.

Planteó la posibilidaad de hacer otro tipo de recorridos. “Nosotros queremos que visiten toda la ciudad y con el bus grande, solo hacemos un recorrido fijo”, explicó. Con dos líneas, la subsecretaría de Turismo estimó que podrá implementar nuevos circuitos y dar respuesta a los pedidos de asociaciones, clubes de abuelos o escuelas, dijo el funcionario.

Según está previsto, con el llamado licitatorio en marcha el nuevo servicio estaría disponible los primeros días de mayo.

Consultado por la demanda, el funcionario explicó que con los espacios disponibles, entre 50 y 90 personas por día se suben al bus turístico para hacer los recorridos: uno por la mañana y otro por la tarde.

Son viajes gratuitos por espacio de una hora o 90 minutos. Con la contratación de dos servicios, el objetivo será alcanzar un diario de 200 visitantes, con disponibilidad para el acceso de personas en sillas de ruedas.

Los tours por la ciudad tienen horarios y recorridos fijos y no tienen costo para los visitantes, lo asume la municipalidad.

En el llamado licitatorio se indicó que la función de los dos colectivos contratados serán paseos por el casco céntrico por el Paseo de la Costa y los diferentes miradores, visitas a la Torre de Talero y los parques urbanos, así como los “espacios representativos del patrimonio histórico, cultural y natural de la ciudad”.

La contratación buscará “asegurar el acceso a turistas, visitantes y residentes a los principales atractivos de esta ciudad”, según se argumentó en el llamado licitatorio.

Cuándo llegan los recorridos por los paseos costeros

El servicio de minibuses eléctricos anunciados por la comuna para recorrer los paseos costeros, dependerá del área de Movilidad Urbana, explicó el subsecretario de Turismo de la comuna, Diego Cayol. Explicó que por la disposición y tamaño, el bus turístico es limitado para transitar por el paseo costero.

Por eso, buscará con el nuevo servicio, de 8 unidades, cumplir con esa demanda. Se complementará con el recorrido nuevo entre el Polo y el mirador de la calle Obrero Argentino.

“Son buses chicos, para unas 20 personas, que funcionan con el sistema COLE y la SUBE. Serán parte del transporte urbano de la ciudad”, dijo Cayol quien aclaró que antes de la implementación el proceso requiere de la intervención del Concejo Deliberante, que es el órgano habilitado para la modificación de la concesión del transporte público.

El sistema de transporte de minibuses incluirá la habilitación para el uso del boleto estudiantil gratuito.