Donald Trump aseguró que hubo una reunión “muy buena” con Irán después de la amenaza de una «aniquilación»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que funcionarios norteamericanos mantuvieron una reunión de tres horas con representantes de Irán en Nueva York y aseguró que el encuentro fue “muy bueno”. El contacto se produjo al margen de la Asamblea General de la ONU y después de que el mandatario republicano amenazara con una «aniquilación».

Trump señaló que sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner participaron de las conversaciones y anticipó que habrá un nuevo encuentro en el corto plazo. La reunión se concretó en medio de las gestiones para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra que ya lleva casi siete meses.

Donald Trump confirmó un encuentro de tres horas entre Estados Unidos e Irán

Según informó Associated Press (AP), Trump aclaró que los funcionarios iraníes que participaron no eran del «más alto nivel”, aunque consideró que el contacto representa un avance. El presidente también sostuvo que existe impulso para alcanzar un acuerdo entre Washington y Teherán.

Las conversaciones estuvieron acompañadas por nuevas advertencias de Trump hacia Irán. En una reunión con líderes del Golfo y Türkiye, planteó dos posibles escenarios para Teherán y afirmó: “En un caso, es la aniquilación, y la otra alternativa es la grandeza potencial. Podría ser un gran país”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, había señalado horas antes que Trump estaba dispuesto a reunirse con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, durante su presencia en Nueva York.

El funcionario Witkoff confirmó en X que las delegaciones de Estados Unidos e Irán mantuvieron “largas conversaciones«. También el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, confirmó este miércoles que Teherán mantuvo contactos con Washington mediante un mediador qatarí.

La delegación iraní planteó condiciones para avanzar, entre ellas el fin de la guerra en todos los frentes y el cese de lo que calificó como “actos de agresión” estadounidenses.

Las exigencias también incluyen el levantamiento del bloqueo naval, el fin de la guerra económica y la liberación de activos iraníes. Por ahora, no hubo un anuncio sobre un acuerdo concreto ni detalles sobre compromisos asumidos por Estados Unidos e Irán.