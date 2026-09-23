Marrón chocolate: el color que empieza a desplazar al negro esta primavera 2026

El negro difícilmente desaparezca del guardarropa, pero las tendencias de primavera 2026 muestran que ya no está tan solo en su reinado. Un tono que venía creciendo desde temporadas anteriores consiguió atravesar el otoño y el invierno para instalarse también durante los meses cálidos: el marrón chocolate.

La tendencia tiene respaldo en las pasarelas internacionales. Vogue señala que las distintas variantes del marrón continuaron presentes en las colecciones primavera-verano 2026, mientras que firmas como Loewe, Miu Miu, Balenciaga y Prada llevaron tonos que van desde el caramelo hasta el espresso a sus accesorios.

Marrón chocolate, el nuevo neutro de la primavera 2026

La explicación de su éxito está, en buena medida, en su versatilidad. Es oscuro y fácil de combinar como el negro, pero ofrece un resultado visual más cálido y suave.

La tendencia también aparece en el street style. British Vogue destacó la combinación de marrón chocolate y crema como una alternativa primaveral al clásico blanco y negro, una fórmula que además se vio en las colecciones primavera-verano 2026.

Incluso los datos de tendencias anticipaban cierto cambio. Heuritech proyectó una caída en la presencia del negro y un crecimiento de variantes actualizadas del marrón, entre ellas latte, nogal y tonos tostados, aunque esa previsión estaba referida específicamente a moda masculina.

Cómo usar marrón chocolate sin que parezca un color de invierno

El secreto para llevarlo durante la primavera está en cambiar las combinaciones y los materiales.

En lugar de prendas pesadas, el chocolate aparece en vestidos fluidos, pantalones livianos, polleras, tops, carteras y zapatos. Para conseguir un look más luminoso se puede combinar con:

Blanco o crema: una de las fórmulas más fáciles y elegantes.

una de las fórmulas más fáciles y elegantes. Celeste: aporta contraste y aligera los tonos oscuros.

aporta contraste y aligera los tonos oscuros. Rosa empolvado: permite conseguir una combinación más suave.

permite conseguir una combinación más suave. Amarillo manteca: suma uno de los colores que continúa presente esta temporada.

suma uno de los colores que continúa presente esta temporada. Verde pistacho: funciona para quienes buscan mayor contraste.

funciona para quienes buscan mayor contraste. Denim: probablemente la forma más sencilla de incorporarlo a looks cotidianos.

Who What Wear también incluye al chocolate brown entre los colores fuertes de la primavera 2026 y destaca precisamente que ofrece un acabado menos duro que el negro.

No hace falta dejar de usar negro

La tendencia no significa que el negro haya quedado fuera de moda. De hecho, continúa apareciendo en las colecciones primavera-verano junto con blancos, chocolates y colores mucho más intensos.

Lo que cambia es que el marrón oscuro empieza a ocupar espacios que tradicionalmente pertenecían al negro: carteras para todos los días, zapatos, pantalones básicos o vestidos monocromáticos.

Y hay una combinación que hasta hace algunos años generaba dudas pero ahora aparece cada vez más: marrón con negro. Vogue México la señala entre las fórmulas que ganaron presencia en las pasarelas de 2026.

Así, esta primavera no se trata necesariamente de guardar toda la ropa negra, sino de sumar un nuevo neutro capaz de cumplir una función similar, pero con un resultado más cálido.