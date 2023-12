Claudio Larraza, el intendente de Plaza Huincul, dijo que registró un faltante de 285 millones de pesos

Claudio Larraza, el intendente de Plaza Huincul que fue el primero en representar a al espacio político de Rolando Figueroa, está a punto de cumplir tres meses de gestión. En un informe que presentó, señaló el faltante de 285 millones de pesos destinados a obras y que “no están las obras ni la plata”. Destacó la importancia de contar con los fondos del yacimiento gasífero El Mangrullo -ENIM-, que servirá como “paraguas” para amortiguar obras y desarrollo, ante el contexto nacional.

El jefe comunal repartió su primer trimestre entre el funcionamiento cotidiano y el análisis de la gestión que lo antecedió, a cargo de Gustavo Suárez, hoy concejal por el MPN.

Su gabinete se abocó a la elaboración de un informe del período comprendido entre febrero y septiembre de este año. De allí se desprende el faltante de 285 millones de pesos destinados a obras específicas.

“Los destinos (de los fondos faltantes) son concretamente estas situaciones que hoy los vecinos nos reclaman”, explicó a DIARIO RÍO NEGRO. Y agregó que existe falta gas; de cloacas; de servicios; de obras civiles. “Eso es lo preocupante, la plata no estaba, tampoco estaba la obra, tampoco estaban los elementos”, acotó.

Larraza relató que son “situaciones no menores”. Al ser consultado si irá a la justicia para denunciar que se investiguen los presuntos delitos sostuvo que: “es muy probable que sí, si la cuestión no avanza. Lo vamos a hacer mediante nuestros cuerpos de concejales, o legales, para hacer la presentación y que la justicia resuelva”.

El municipio en los barrios es el programa que ya recorrió el 80 % de la ciudad (Fotos: gentileza)

En otro orden, contó que la semana pasada habló con su vecino Ramón Rioseco (que asume hoy en Cutral Co) por el principal tema que deben compartir: la postura ante el Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo, ENIM.

“La municipalidad se tiene que ordenar en lo económico. No estamos en los mejores momentos, hay incertidumbre también para este 10 de diciembre”, confió. Dijo que contar con los ingresos que provienen de la explotación del yacimiento El Mangrullo implica un alivio, que ningún otro municipio tiene.

“Si no tenemos al ENIM estaríamos hablando de otra situación, mucho más compleja, pero el ente nos va a permitir abrir más el espectro”, aportó.

El jefe comunal mencionó que la infraestructura (red cloacal, gas y agua), más las viviendas son prioritarias en su esquema de trabajo. Por eso, en el diálogo con Rioseco coincidieron en volcar fondos del organismo intermunicipal para las obras públicas.

Sin embargo, el proyecto de ordenanza que autoriza ese destino se trabó en la sesión extraordinaria del Deliberante y no se avanzó. En Cutral Co sí se aprobó.

“La falta de viviendas es primordial solucionarla”, refirió. Larraza dijo que hasta que se llegue a un orden definitivo de la situación económica del municipio se tardará muchos meses. “Y necesitamos imperiosamente avanzar en las necesidades básicas insatisfechas: ya sea cloacas, gas, agua, pero sobre todo viviendas”, describió.

Además, ante la incertidumbre de no saber cuál será el camino de la situación económica nacional, se debe evitar la desvalorización del dinero y, a la vez, hacer las obras necesarias y generar mano de obra local. “Es una forma de reconvertir ese dinero (del ENIM) en viviendas”, subrayó.

Las obras pendientes

La anterior gestión que encabezó Gustavo Suárez puso en marcha la construcción de la Ciudad Deportiva en el parque Perito Moreno; la remodelación del excine Ruca Lighuén; el gimnasio municipal, entre otras.

Larraza afirmó que se deberán establecer algunas prioridades, sobre cuatro o cinco proyectos que son muy importantes y onerosos para la ciudad. “El (parque) Perito Moreno no podemos dejarlo abandonado porque se gastaron muchos millones. El canal colector de red cloacal norte que nos atraviesa en el medio de la ciudad es una prioridad”, subrayó.

En este caso, falta el tramo más caro que es el cruce de la Ruta 22 y que permitirá conectar a las 300 familias de barrio Norte, a las 74 familias de Marcelo Berbel que no tienen el servicio de cloacas todavía.

Audiencias para 500 vecinos en los barrios

Como parte de la nueva forma de administrar, Larraza puso en marcha el programa de Municipio en los barrios. Se traslada durante dos o tres días por semana a las sedes comunitarias junto a todo su gabinete. En este tiempo ya atendió a 500 vecinos y recorrieron el 80 % de las barriadas.

De este modo busca desconcentrar la atención en el edificio comunal y acercarse a quienes se les dificulta la llegada hasta el municipio. El jefe comunal explicó que esta medida es parte de un compromiso que hizo durante la campaña.

Otra de las cuestiones sobre las que el jefe comunal puso la lupa fueron las personas que están incluidas en los programas sociales o decretos. “No vamos a aceptar a nadie que no trabaje”, aclaró. Esto es porque, según el relevamiento que hicieron había un poco más del “50 % que no cumplía una tarea”.

De los 1.600 registrados hubo alrededor de 600 que no concurrieron a reempadronarse. “Ordenarnos, organizarnos, que no quiere decir quitar, sacar. Es organizar que se cumpla con lo que corresponda por los canales que correspondan, que si la persona es de Picún Leufú no corresponde que esté acá. Y si es de Cutral Co tampoco corresponde. Entonces, el orden nos va a traer transparencia”, agregó.

De ese relevamiento surgió qué tipo de tareas hacía el beneficiario, cuántas horas y dónde las cumplía. “Eso nos permite tener una foto y un censo bien claro de cómo llegar y cuál es el aumento que podemos disponer”, concluyó.

La planta funcional de Plaza Huincul cuenta con 600 agentes.