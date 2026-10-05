Comenzó la obra del Parque del Mercado en Cipolletti: así será el proyecto que transformará por completo la entrada a la ciudad

Comenzaron los trabajos para ensanchar la bicisenda existente sobre calle Pacheco, como parte de la obra del Parque del Mercado. Foto: municipio de Cipolletti.

Comenzó la ambiciosa obra del Parque del Mercado en Cipolletti, con la intervención del sector de calle Pacheco comprendido entre Rivadavia y Mengelle. El proyecto busca transformar un espacio que durante años permaneció como excedente del tejido urbano y sumarlo al circuito de espacios públicos de la ciudad.

Los primeros trabajos se concentran en la ciclovía existente, que será demolida para permitir su ensanchamiento. Luego, las tareas avanzarán sobre el sector destinado a la plaza, según informó la Secretaría de Obras Públicas municipal.

La intervención se ejecuta en el marco de la licitación publica adjudicada a la empresa Cepiem SRL. El plazo previsto es de 150 días corridos, por lo que el desarrollo de los trabajos se extenderá durante los próximos meses.

Un paseo que cambiará la calle Pacheco

El proyecto propone un trazado lineal entre Rivadavia y Mengelle, con un recorrido peatonal continuo que tendrá como eje una estructura apergolada central. El diseño busca favorecer la circulación, generar sectores de permanencia y mejorar la integración paisajística del área.

Uno de los aspectos distintivos del proyecto será la incorporación del álamo como especie predominante. Ilustración: municipio de Cipolletti.

El parque tendrá dos cabeceras concebidas como plazas secas, que funcionarán como puntos de inicio y cierre del recorrido. A ellas se sumarán sectores parquizados, áreas de descanso y nuevo mobiliario urbano.

Uno de los elementos centrales de la propuesta será el álamo, elegido como referencia del paisaje del Alto Valle. La especie tendrá una presencia destacada en el arbolado y especialmente en las dos cabeceras del paseo.

La obra también contempla un sistema integral de alumbrado público, además del equipamiento necesario para generar un espacio de uso cotidiano para vecinos y visitantes.

Qué tendrá el nuevo Parque del Mercado

El diseño contempla distintos sectores articulados a través del paseo lineal. Entre los principales componentes se encuentran:

Un paseo peatonal con estructura apergolada.

Dos cabeceras o plazas secas.

Arbolado con presencia predominante del álamo.

Sectores parquizados y tratamiento paisajístico.

Sistema integral de iluminación.

Mobiliario urbano y áreas de descanso.

Una ciclovía ensanchada.

El proyecto había sido presentado anteriormente como una de las intervenciones urbanas destinadas a recuperar este sector histórico de Cipolletti. En ese momento, la inversión oficial prevista era de $971.985.840.

La propuesta inicial también contemplaba la posibilidad de incorporar carritos gastronómicos, food trucks y espacios para ferias y actividades culturales, como parte de la búsqueda de generar un nuevo punto de encuentro en el ingreso a la ciudad.

Con el inicio de los trabajos, el sector sobre Pacheco comienza una transformación que apunta no solo a sumar superficie verde, sino también a conectar este espacio con el sistema de paseos peatonales y poner en valor el borde ferroviario.