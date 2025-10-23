Completan los cargos en el juzgado municipal de Neuquén

Tres abogadas se presentaron para el concurso de un cargo en la secretaría de Faltas 1 de la ciudad de Neuquén y el lunes comenzará el proceso de evaluación por parte del Concejo Deliberante de Neuquén. Se espera llegar a una definición a fines de noviembre, según se precisó.

La secretaría 1 del juzgado de Faltas 1 de Neuquén quedó vacante en agosto, cuando la persona concursada para ese cargo, Natalia Do Santos Almeida, fue electa jueza de Faltas del mismo tribunal, tras un proceso electivo similar al que está en curso ahora en el Deliberante.

El lunes a partir de las 11 se realizarán las entrevistas a cada una de las postulantes, en forma personasl y presencial, por parte de la comisión de Legislación. Concejalas y concejales de otras comisiones pueden participar de las consultas, aunque luego no podrán puntuar a las interesadas en el cargo.

Se presentaron las profesionales Belén Soledad Campos, María Leguizamón y Paula Gimena Gutiérrez.

La comisión evaluará los antecedentes que ya fueron entregados por mesa de entradas y establecerá luego una puntuación en el despacho que se girará al cuerpo. La elección se produce en la sesión plenaria, con la simple mayoría de votos de los concejales, en votación nominal.

Según se prevé en noviembre habrá dos plenarios y la elección de la nueva secretaria de Faltas de la ciudad se lleve a cabo en la última sesión.

Con la designación y jura de la secretaria del juzgado 1 de Faltas, los tribunales municipales 1 y 2 de la ciudad estarán completos en su estructura.

Sesiona el Deliberante

Mañana está prevista que se lleve a cabo la segunda sesión de octubre, a partir de las 11. Entre los temas previstos, se aceptará la renuncia del concejal del FIT, José Benegas, como parte de la rotación de izquierda en el Concejo y tomará estado parlamentario el proyecto de Fuerza Libertaria para adherir a la ley provincial que obliga a los funcionarios a hacer un narcotest para continuar en los cargos.