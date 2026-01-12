Con una inversión de $3.000 millones pavimentan más de 30 cuadras en el barrio Círculo Policial de Neuquén

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, recorrió la obra de pavimentación en el barrio Círculo Policial. Se avanzó en más de 30 cuadras de un total de 120 previstas para este año en todo el sector, con una inversión de $3.000 millones del plan Orgullo Neuquino.

Esta primera etapa proyecta tres mil cuadras nuevas de asfalto que se extiende por las calles Rafaela, República de Italia, Casimiro Gómez y Belgrano.

«Estamos iniciando nuevamente estas tres mil cuadras de asfalto para el 2026, una obra que se realiza con servicios integrales, como agua, cloacas y conexiones domiciliarias, que van por debajo del asfalto», sostuvo Gaido.

La calle Rafaela dará continuidad a la vía principal Racedo, consolidada como una de las 25 nuevas troncales en la ciudad de Neuquén.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, aseguró que la avenida Rafaela, con 20 metros de ancho y una pendiente construida en hormigón, ya alcanza el 50% de avance en su ejecución.

Avanzan nuevas obras en Neuquén

Además del asfalto, Nicola indicó que en Círculo Policial se están desarrollando obras de infraestructura pluvial. Parte del drenaje desaguará en el canal Pastor Pluis, mientras que otro sector contará con un sistema de evacuación ya construido sobre la calle Belgrano, optimizando así el escurrimiento de aguas y previniendo anegamientos.

“Hay un cambio de vida”, expresó el presidente de la comisión vecinal de Canal V, Luis Sánchez, al referirse a la obra y destacó que la misma se lleva adelante con recursos municipales. Además, manifestó que “es un orgullo, como decía el intendente, que el oeste rápidamente esté creciendo”.

Gaido remarcó que el plan Orgullo Neuquino ya tuvo presencia en Rincón del Río, Valentina, Confluencia e Islas Malvinas. “Hoy estamos en Círculo Policial, pero hemos estado en todos los barrios con obras de este plan que son muy esperadas por los vecinos” dijo el intendente.

El funcionario también agregó que “ya desarrollamos las avenidas troncales que llegan hasta aquí y, en poco tiempo, los habitantes de este barrio podrán disfrutar del primer cuadrante asfaltado, comprometiendo la totalidad del Círculo Policial en el transcurso de este año”.