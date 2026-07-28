Control de tránsito en Roca: labraron 78 actas y retuvieron nueve vehículos

Como ocurre semanalmente, el Municipio de Roca llevó a cabo controles de tránsito en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de preservar la seguridad vial tanto en el la zona céntrica como en las rurales.

Durante estos operativos se labraron 78 actas, de las cuales nueve arrojaron alcoholemia positiva. Como consecuencia de esto, se procedió a la retención preventiva de siete motos y dos autos (dos por alcoholemia positiva, dos por ruidos molestos, dos por delegar el manejo a menores de edad y tres por falta de documentación).

Una de las infracciones que más se repitieron fueron falta de seguro y falta de licencia.

Así son la multas por alcoholemia en Roca

La Dirección de Tránsito recordó a los vecinos la vigencia de la ordenanza Alcohol Cero (5020/23), la cual prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre.

La infracción por incumplir con esta normativa es considerada una de las faltas más graves y las multas van de $1.200.000 a $3.600.000 (de 1000 a 3 mil USAM) e inhabilitación de licencia.

Desde el municipio recordaron que el consumo de alcohol, incluso en pequeñas cantidades, aumenta el riesgo de verse involucrado en siniestros viales. Es por esto que los conductores deben evitar su ingesta o designar a un conductor responsable.