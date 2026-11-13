Cooperativismo y desarrollo: Bariloche debate el futuro de Río Negro

Este sábado, Bariloche será sede del 37 Congreso de la Federación de Cooperativas de Río Negro (Fecorn) y del 56 Congreso Provincial de Cooperativas de Río Negro, una jornada de encuentro, reflexión e intercambio que convocará a referentes del movimiento cooperativo, autoridades gubernamentales, representantes de universidades y organizaciones vinculadas a la economía social.

El encuentro es organizado por la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Río Negro y la Federación de Cooperativas de Río Negro en el marco de un trabajo articulado que busca fortalecer, acompañar y proyectar el desarrollo del movimiento cooperativo provincial.

«El gobierno de Río Negro cumple un papel fundamental en la construcción y consolidación de esta iniciativa, reafirmando su compromiso con el impulso de la economía social y solidaria y con el acompañamiento permanente a las cooperativas y mutuales rionegrinas. A través de políticas públicas y acciones concretas, la Provincia promueve el asociativismo como una herramienta estratégica para generar producción, empleo, integración y desarrollo en todo el territorio», indicaron los organizadores.

La actividad se desarrollará en la sede de la Universidad Fasta, en avenida de los Pioneros 38, a partir de las 9 horas.

Fecorn, la entidad que nuclea y representa al movimiento cooperativo de la provincia, fue fundada hace medio siglo. Explicaron que trabaja en la integración, representación y fortalecimiento de las cooperativas rionegrinas, promoviendo el desarrollo de un modelo económico basado en la solidaridad, la participación democrática y el compromiso con las comunidades.

«El Congreso será un espacio para compartir experiencias, analizar los desafíos actuales y proyectar nuevas estrategias que permitan consolidar al cooperativismo como protagonista de la transformación productiva, energética y social de Río Negro«, plantearon.

La apertura institucional contará con la participación de Alejandro Pozas, presidente de Fecorn, Martín Vesprini, subsecretario de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, Martín Nahuel Lamot, secretario de Inversión Pública y Coordinación de la Unidad de Financiamiento Productivo, Walter Cortés, intendente de Bariloche y Juan Pablo Muena, ministro de Desarrollo Humano.

A lo largo de la jornada habrá disertaciones de referentes de entidades nacionales del cooperativismo, entre ellas Cooperar, Fecoes, FACE y Fecootra. Por otro lado, se propone la mesa de debate “El Cooperativismo protagonista de la Transformación de la Matriz Productiva y Energética de Río Negro”, con representantes del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia.

El programa incluirá, además, talleres organizados por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), destinados a abordar herramientas de gestión y fortalecimiento institucional, como los trámites a distancia (TAD) y las buenas prácticas asamblearias.

Otro de los ejes destacados será el rol de las mujeres en el cooperativismo, junto con paneles académicos e institucionales que abordarán la articulación entre universidad y cooperativismo, las cadenas de valor agropecuarias, el desarrollo territorial y las perspectivas del sector.

Durante toda la jornada funcionará un centro de informes del Inaes y de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, para brindar asesoramiento y acompañamiento a las entidades participantes.

«El 37 Congreso de Fecorn y 56 Congreso Provincial de Cooperativas representa una nueva oportunidad para fortalecer los vínculos entre las entidades, generar espacios de formación y debate, y reafirmar el papel del cooperativismo en la construcción de una provincia con mayor integración, producción y desarrollo», insistieron al tiempo que aclararon que «la realización de este encuentro refleja también la importancia del trabajo conjunto entre el Estado provincial y las organizaciones del sector, una articulación fundamental para seguir fortaleciendo el cooperativismo rionegrino, acompañar a sus instituciones y promover nuevas oportunidades de crecimiento en cada región de la provincia».

La convocatoria está dirigida a cooperativas, federaciones, mutuales, instituciones educativas, organismos públicos y a todas las personas comprometidas con el desarrollo de la economía social y solidaria.