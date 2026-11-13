La inflación de octubre en la Patagonia fue de 2,5%: el recorte de la zona fría y los alquileres impulsaron el salto

La inflación de octubre fue de 2,5% en la Patagonia, por encima del 2,2% nacional, según el INDEC. (Foto: gentileza)

La inflación de octubre fue más alta en la Patagonia que en buena parte del país. Según el INDEC, los precios subieron 2,5% en la región, contra 2,2% a nivel nacional y 2% en el Gran Buenos Aires. Solo la región Pampeana, con 2,6%, tuvo un aumento mayor.

El dato nacional ya había sorprendido para mal: el mercado esperaba un número por debajo del 2%. «El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaba 1,8%», recordó el economista Pablo Wende en su columna en RÍO NEGRO RADIO . Para Wende, buena parte del desvío se explica porque las consultoras miden sobre todo lo que pasa en el AMBA, donde el impacto de las tarifas fue menor.

La Patagonia tuvo la segunda inflación más alta del país en octubre Variación mensual del índice de precios, en % Pampeana 2,6

Patagonia 2,5

Cuyo 2,3

Nacional 2,2

GBA 2,0

Noroeste 1,7

Noreste 1,5 Fuente: INDEC, índice de precios al consumidor de octubre de 2026.

Gas y alquileres, los motores de la suba en la Patagonia

En la región, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 7,1%, el aumento más alto del país en ese capítulo. Por sí solo aportó casi un punto (0,99) de los 2,5 del índice patagónico. Adentro del rubro, electricidad, gas y otros combustibles saltó 11,1% y el alquiler de la vivienda, 5,6%.

La explicación está en el cambio del régimen de zona fría (Resolución 299/2026). Según el INDEC, la nueva norma fijó para la Patagonia y La Pampa una bonificación del 50% sobre el cargo variable del gas, cuando antes el descuento se aplicaba sobre la tarifa completa: cargo fijo, cargo variable y consumo excedente. Ese cambio redujo el alcance efectivo para una parte importante de los usuarios.

En la Patagonia, la diferencia estuvo en la vivienda Variación mensual por rubro en octubre, en % Patagonia Nacional Vivienda, agua, electricidad y gas 7,1 4,2

Transporte 2,8 2,1

Restaurantes y hoteles 2,3 1,5

Salud 1,9 1,7

Alimentos y bebidas 1,6 2,0

Recreación y cultura 1,6 3,3 El rubro vivienda incluye alquileres, electricidad, gas, agua y otros combustibles. Alimentos y bebidas no incluye las alcohólicas. Fuente: INDEC.

Por eso, en la Patagonia los precios regulados subieron 4,6%, contra 2,9% a nivel nacional. A las tarifas se sumaron los combustibles, que treparon 3,6% en la región, y el transporte en general, con 2,8%.

Aun con el salto de octubre, la Patagonia sigue siendo la región con menos inflación en lo que va del año. Acumula 24,2% desde enero, contra 26,3% a nivel nacional, y 30,4% en los últimos doce meses, frente al 33,1% del país.

Las verduras, la otra sorpresa del mes

A nivel nacional, los precios estacionales subieron 5,5%, empujados por verduras, tubérculos y legumbres. En el Gran Buenos Aires, el INDEC registró subas de 58,2% en el zapallo anco, 25,2% en la cebolla, 24,4% en la papa y 21,6% en la batata. Wende lo atribuyó a las lluvias de octubre, que complicaron el abastecimiento.

En la Patagonia, en cambio, ese efecto fue más moderado. Las verduras subieron 7,7% en la región, contra 9,7% en el GBA y 14,5% en Cuyo, y los estacionales apenas 2,7%. Por eso, mientras en el resto del país los alimentos fueron el rubro de mayor incidencia, en la Patagonia ese lugar lo ocupó la vivienda.

La inflación núcleo, el dato que da algo de alivio

Dentro del mal número general hubo una señal positiva: la inflación núcleo fue de 1,5%. Ese indicador deja afuera los precios regulados, como las tarifas, y los estacionales, como las verduras. Fue el registro más bajo desde julio de 2025 y, salvo ese mes, desde enero de 2018, según destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

“En Estados Unidos es mucho más importante el IPC núcleo que la inflación general”, explicó Wende. La razón es que muestra cómo se mueve el resto de los precios de la economía, sin los saltos puntuales que define el Gobierno o que dependen del clima.

El problema es que las tarifas siguen corriendo por delante. En lo que va del año, los regulados acumulan 35,2%, contra 26,3% del nivel general. Mientras el Gobierno siga ajustando tarifas por encima del promedio, la inflación tendrá un piso más difícil de perforar.

En la Patagonia, la núcleo fue algo más alta: 1,7%. El INDEC vinculó las subas de esa categoría con los alquileres y los restaurantes.

Qué puede pasar con la inflación de noviembre

Para Wende, es probable que noviembre vuelva a quedar por debajo del 2%. Los factores que empujaron octubre no se repiten: el ajuste por zona fría fue por única vez y las verduras que más subieron podrían incluso bajar. Además, la nafta no aumentó, el dólar sigue quieto y la carne “no está traccionando tanto”.

La inflación de octubre, en cuatro números 2,5 % Inflación en la Patagonia 2,2 % Inflación nacional 1,5 % Inflación núcleo, la más baja desde julio de 2025 3,5 % Canasta básica total, que marca la línea de pobreza Fuente: INDEC. La canasta básica corresponde al Gran Buenos Aires.

Diciembre, en cambio, suele recalentar los precios por las fiestas, el verano y la mayor circulación de pesos. Wende estima que el año cerrará algo por encima del 30%, muy cerca del 31,5% de 2025. Por ahora, la inflación acumula 26,3% en el año y 33,1% en los últimos doce meses.

La canasta básica subió más que la inflación

El dato más preocupante, según Wende, es el de la canasta básica. De acuerdo con el INDEC, la Canasta Básica Total, que marca la línea de pobreza, subió 3,5% en octubre, la mayor suba desde enero. Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para no ser pobre en el Gran Buenos Aires.

La Canasta Básica Alimentaria, que define la indigencia, aumentó 3,1%, hasta $761.261 para el mismo hogar. Las dos quedaron por encima de la inflación general, lo que golpea con más fuerza a los hogares de menores ingresos.

Con ese ritmo, el economista proyecta que la pobreza del segundo semestre se ubicará entre 34% y 35%, por encima del poco más de 32% del primero. “Los salarios están todo el tiempo corriendo contra la inflación y les está resultando difícil ganarle”, advirtió.

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