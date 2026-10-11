De las deudas históricas a las bases para crecer

La gestión municipal de este último período partió de una realidad que, según el intendente Esteban Cimolai, tenía una deuda histórica: obras de infraestructura y servicios que llevaban décadas de demanda.

Por eso, el eje estuvo puesto en mejorar las condiciones básicas de la vida cotidiana. “Tuvimos un punto de partida que para nosotros significó muchísimo porque se están llevando adelante obras de servicios muy importantes que tienen una demanda de hace más de 20 y en algunos casos 25 y 30 años”, señaló Cimolai.

El intendente Esteban Cimolai durante la inauguración de acueducto en el barrio 11 de octubre / Foto Emiliano Ortíz

Entre las principales intervenciones se encuentran los planes de gas, cloacas y energía eléctrica, además de una fuerte inversión en el sistema de agua potable. En este último caso, la Municipalidad incorporó cuatro plantas modulares de filtrado y potabilización, generó una nueva captación en la zona sur y avanzó en la modernización de la planta existente. También está en marcha la instalación de un nuevo tanque de tres millones de litros.

Según el intendente, estas obras permitieron mejorar significativamente el suministro de agua en la ciudad. El objetivo es seguir fortaleciendo el sistema y llegar a la ampliación del acueducto Mari Menuco con una infraestructura local preparada para recibir mayor caudal.

El plan de obras también incluye asfaltado, un equipo municipal de bacheo permanente y un programa integral de limpieza que incorporó personal y equipamiento propio. A esto se suma la recuperación de espacios públicos, con nuevas plazas pensadas como lugares de encuentro para niños, adolescentes y adultos, además de un paseo lineal y un circuito para actividad física.

En materia de transporte, uno de los cambios implementados durante el año fue el boleto estudiantil gratuito. La medida comenzó en marzo y, de acuerdo con Cimolai, pasó de unos 400 usuarios a cerca de 3.000.

La gestión plantea además políticas de Estado en deporte, cultura, discapacidad, diversidad, género, juventudes y adultos mayores. El municipio sostiene actividades deportivas y talleres culturales gratuitos distribuidos en distintos sectores de la ciudad. También se creó por primera vez un área de discapacidad y se impulsó la conformación de un consejo local.

Una economía con más motor

La actividad hidrocarburífera aparece como una nueva matriz, pero la producción rural continúa ocupando un lugar central en la planificación. “Pretendemos que nuestra matriz económica productiva que ha dado formación a lo que nos identifica como centenarienses, se pueda complementar con la economía hidrocarburífera y comercial”, afirmó el intendente.

En esa estrategia se inscriben el desarrollo del agroturismo, la producción agroecológica y la economía circular. La sala municipal de elaboración ya reúne a más de 70 emprendedores cuyos productos llegan a góndolas comerciales. También se trabaja en el Código Urbano Rural, con el objetivo de proteger la zona productiva y ordenar el crecimiento de la ciudad. “Lo que intentamos hacer en Centenario es posicionarnos como la capital del agroturismo provincial”, sostuvo Cimolai.

Hacia adelante, una de las posibilidades que plantea la gestión es desarrollar un parque industrial de servicios que pueda acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y de la provincia.

El objetivo, según el intendente, es que las distintas actividades puedan complementarse y que “nos podamos nutrir de todo lo que hoy deja el hidrocarburo y llevar esos recursos a lo agrario, a lo productivo, a lo rural y que seamos tierra de pioneros, pero también tierra de productores, de emprendedores”, destacó.

Monumento de la Virgen de Luján

Como parte de la recuperación de espacios públicos, el municipio renovó este sector del principal acceso a la ciudad y sumó un monumento de 12 metros de altura y 10 toneladas, creado por el escultor Aldo Beroisa. La obra, incorporada al circuito turístico-religioso provincial “Camino de la Fe”, representa un nuevo atractivo turístico y cultural y fue inaugurada en el marco de la 46° Peregrinación a la Virgen de Luján, que cada año convoca a unas 20 mil personas de todo el Alto Valle.

Primera Eco Hackathon

La iniciativa reunió a estudiantes de cuarto año de escuelas secundarias para pensar soluciones innovadoras a problemáticas ambientales locales. El proyecto “No nos falta espacio, nos falta verde”, de alumnos de la EPET N° 2, fue elegido ganador entre las propuestas presentadas en la Casa de la Cultura.

Nuevo edificio del Centro de Atención a la Niñez Municipal (CANM) Arcoiris

Tras casi 25 años de espera, el espacio pudo finalizarse e inaugurarse este año gracias al financiamiento y al trabajo conjunto entre la provincia y el municipio. El espacio funcionará como jardín maternal, con salas para distintas edades, lactario y áreas recreativas adaptadas. La obra demandó una inversión de 152 millones de pesos y fue finalizada en noviembre, pero se reactivó luego de la interrupción de los fondos nacionales.