Descontrol de motos en Neuquén: mataron a dos perros, hubo incendios y multas millonarias

La madrugada del domingo en Neuquén se vio alterada por una masiva «juntada» de motociclistas que transformó la Avenida Argentina y los bulevares céntricos en un escenario de peligro extremo. El saldo del descontrol incluyó dos motos incendiadas, la muerte de dos perros, que fueron atropellados, y un operativo cerrojo que terminó con 35 rodados secuestrados.

Desde la municipalidad aseguraron que no se trató de un evento espontáneo, sino de una actividad organizada por redes sociales. Ante la gravedad de los hechos, el subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, confirmó que llevarán el caso a la Justicia: «Espero que se investigue y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables, porque esto no lo podemos tolerar más».

Los detalles del operativo cerrojo por las juntadas ilegales de motos en Neuquén

El operativo contó con la participación de 50 inspectores de tránsito y efectivos de la Policía provincial. A pesar de la resistencia de los conductores, se lograron labrar actas por infracciones graves como conducción temeraria y el uso de caños de escape libres.

El costo de la infracción:

Las multas detectadas rondan los $1.200.000 .

. El municipio advirtió sobre la reincidencia: algunos conductores vuelven a instalar escapes prohibidos apenas recuperan sus vehículos.

Además, la imprudencia de los motociclistas se cobró la vida de perros que fueron embestidos mientras el grupo circulaba por veredas y bulevares a alta velocidad.

Ante la gravedad de los hechos, el subsecretario de Protección Ciudadana fue tajante: “Esto no se soluciona con una multa; espero que se investigue y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables, porque esto no lo podemos tolerar más”.

El uso de la tecnología contra los infractores: qué dijo el municipio sobre las multas

Un punto clave del nuevo plan de acción municipal es la integración del área de Modernización. A través del sistema de cámaras y fotomultas, el Ejecutivo identificará las patentes de las motos que participaron de la caravana para generar multas de oficio, incluso si no fueron detenidas en los retenes presenciales.

«El motor y el caño de escape llegan a tal temperatura que cualquier desperfecto hace que la moto se prenda fuego», graficó Baggio respecto a los incendios registrados en la Plaza de las Banderas y la Diagonal 9 de Julio, donde debieron intervenir los bomberos para evitar que las llamas se propagaran.