Una ley apagó los radares en las rutas provinciales de Neuquén, pero nunca se reglamentó

Pese al ritmo de trabajo que logró la Legislatura de Neuquén este año, con un número mayor de leyes aprobadas, no son pocas las normas que, luego de ser sancionadas y lograr cierto consenso, aun esperan por su entrada en vigencia.

Es el caso de la 3518, que suspendió los radares de control de velocidad ubicados en rutas provinciales para adecuarlos a nuevas exigencias y, a más de seis meses de su sanción, todavía no fue reglamentada.

En agosto, cuando la iniciativa ya llevaba dos meses de ser aprobada, este diario intentó conocer cómo avanzaba el proceso administrativo para su entrada en vigencia.

Como respuesta, desde el Poder Ejecutivo se informó que los trámites cursaban en la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, cartera conducida por la doctora Luciana Ortiz Luna.

Una vez más, Diario RÍO NEGRO consultó a días de que finalice el año por el estado de la ley.

De acuerdo a fuentes oficiales, la secretaría de Emergencias ya finalizó «el anteproyecto» para la reglamentación. Nuevamente, el paso final dependería de la decisión del Gobierno, puntualmente del área de Asesoría General.

Ley de radares en Neuquén: el contenido de la norma

La ley planteó la suspensión de los aparatos por un periodo de 180 días, con el objetivo de que los municipios a cargo de los mismos pudieran ajustarse al modificado marco normativo.

Sin embargo, como la reglamentación nunca se concretó, los dispositivos no se pusieron al día y, de momento, continúan apagados.

La norma fijaba, por ejemplo, la finalidad del dinero obtenido de las multas e instauraba una serie de criterios para que se priorizara la instalación de equipos en zonas con mayor tasa de siniestralidad.

También ordenaba priorizar aquellas áreas donde existieran escuelas, urbanizaciones e intersecciones de rutas.

El texto nombró como autoridad de aplicación a la dirección provincial de Seguridad Vial, que depende de la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo.

Ley de radares en Neuquén: advierten por la aparición de otro tipo de multas

La autora de la propuesta fue la diputada Gisselle Stillger, de Arriba Neuquén.

Consultada por Diario RÍO NEGRO, confirmó que la ley todavía no se reglamentó y que, mientras esa situación no se modifique, los municipios «no podrán prender nuevamente sus equipos».

La legisladora aclaró que los radares instalados en caminos de jurisdicción provincial «no pueden emitir multas de ningún tipo», porque para funcionar necesitan, precisamente, de los detalles de la ley.

A su juicio, el Gobierno no tiene intención en este momento de “avanzar” con la reglamentación, ya que las localidades volverían a encender sus cinemómetros para aplicar multas.

Stillger advirtió que la demora en la reglamentación provocó, como efecto secundario, que los municipios empiecen a aplicar fotomultas por otro tipo de situaciones más allá de los excesos de velocidad. Mencionó casos de automóviles con luces supuestamente apagadas o conductores sin el cinturón de seguridad puesto.

Aseguró que ya recibió reclamos de automovilistas en la zona de Añelo y San Patricio del Chañar, precisamente los dos municipios que contaban con radares en funcionamiento antes de la nueva ley.

«Son los mismos equipos, pero que ahora los están usando para sancionar otras cosas», añadió.

Sostuvo que se trata de multas «impugnables», porque los aparatos en cuestión «no cuentan con la cartelería correspondiente» para advertir sobre su presencia a los vehículos.

Respecto a la ley sancionada a mediados de año, explicó que su implementación tuvo dos etapas.

La primera se dio con la promulgación y derivó en la suspensión de los radares. La segunda, en tanto, es la que se mantiene pendiente y se ocuparía de su aplicación real.

Si bien el Ejecutivo tiene un plazo para reglamentar una ley, en este caso fijado en seis meses, no siempre lo cumple. «Si ese periodo finaliza y todavía no lo realizó, la Legislatura puede instar al Gobierno para que lo haga», indicó la diputada.

Ley de radares en Neuquén: cuáles son los que funcionan

Para avanzar con la instauración de un corredor seguro y obtener información relevante en materia de seguridad vial, el Gobierno instaló a mediados de octubre un cinemómetro en la Ruta Provincial 7.

Ubicado entre Añelo y San Patricio del Chañar, en un sector de alto nivel de tránsito, el equipo mide las velocidades de los automovilistas, pero no aplica multas.

«Lo que buscamos con estas medidas es avanzar con una reeducación vial, que muchas veces hace falta«, defendió en aquel momento el responsable de Seguridad Vial, Diego Alfonso.

La norma no alcanzó a los dispositivos colocados sobre rutas nacionales. Este es el caso de las unidades en Picún Leufú y Villa La Angostura, que se encuentran sobre las rutas 237 y 40.