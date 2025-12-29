Fecha de pago confirmada: los estatales de Neuquén cobran su salario este martes 30 de diciembre

El gobierno de la Provincia del Neuquén anunció la fecha del pago de los haberes de diciembre a los trabajadores de la administración pública. Señaló que será el martes 30 de este mes.

Se depositará en un mismo día a todos los estatales de Neuquén

A través del Decreto 1691, el Ejecutivo provincial estableció asueto administrativo para los días 31 de diciembre y 2 de enero de 2026. Como consecuencia, el cronograma de pagos de la Administración Pública sufrió una modificación: los sueldos de diciembre se cobrarán un día antes de la fecha acostumbrada.

Los haberes para la totalidad de los agentes del Estado y del sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), es decir, jubilados, pensionados y retirados, serán depositados en las cuentas que cada trabajador tiene en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).