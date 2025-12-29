Fecha de pago confirmada: los estatales de Neuquén cobran su salario este martes 30 de diciembre
Desde el gobierno comunicaron la fecha de pago de los haberes de la administración pública.
El gobierno de la Provincia del Neuquén anunció la fecha del pago de los haberes de diciembre a los trabajadores de la administración pública. Señaló que será el martes 30 de este mes.
Se depositará en un mismo día a todos los estatales de Neuquén
A través del Decreto 1691, el Ejecutivo provincial estableció asueto administrativo para los días 31 de diciembre y 2 de enero de 2026. Como consecuencia, el cronograma de pagos de la Administración Pública sufrió una modificación: los sueldos de diciembre se cobrarán un día antes de la fecha acostumbrada.
Los haberes para la totalidad de los agentes del Estado y del sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), es decir, jubilados, pensionados y retirados, serán depositados en las cuentas que cada trabajador tiene en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).
Comentarios