Harán un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto Chapelco este miércoles: qué sucederá con los vuelos

Habrá un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto de San Martín de los Andes. Foto: Gentileza Aeropuerto Chapelco.

Se hará este miércoles un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto Chapelco. Participarán más de 30 instituciones nacionales, provinciales, municipales y privadas de San Martín de los Andes y Junín de los Andes. ¿Qué sucederá con los vuelos?

Simulacro en el aeropuerto de Chapelco: sin interrupción de operaciones aéreas

Desde el Municipio de San martín de los Andes indicaron que si bien la simulación no interrumpirá las operaciones de la estación aérea, demandará la presencia en el área de varios vehículos de emergencia, afectados a este tipo de siniestros, que circularán hacia y desde los hospitales de San Martín y de Junín de los Andes. También estarán vehículos del Hospital Ramón Carrillo, SIEN, Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Ejército, Gendarmería, Policía Federal, Policía del Neuquén, entre otros. También habrá un helicóptero que llevará a cabo evacuaciones aéreas.

El procedimiento se hará este miércoles en horas de la mañana.

Foto: Gentileza Municipalidad de San Martín de los Andes.

Simulacro en el aeropuerto Chapelco: quiénes lo coordinarán

El operativo estará coordinado por la Agencia Nacional de Aviación Civil, por bomberos del Aeropuerto Chapelco y por el Comité Operativo de Emergencia Municipal. Habrá veedores de las diferentes instituciones para posteriormente hacer un análisis detallado de este simulacro.

Indicaron que las poblaciones de ambas ciudades deberán estar atentas a los movimientos en la zona y ayudar a difundir que se trata de un simulacro con la mayor riguridad posible. Adelantaron que afectará el perímetro del aeropuerto y las vías de circulación por Ruta Nacional 40 hasta los hospitales y clínicas de ambas localidades.