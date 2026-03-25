Expectativas superadas para el Instituto Vaca Muerta: récord de inscriptos para los cursos con rápida salida laboral

El Instituto Vaca Muerta (IVM) inauguró el ciclo de cursos y capacitaciones para formación profesional en petróleo y energía. En la antesala del proyecto, más de 17 mil personas se inscribieron para cursar y más de 6200 profesionales enviaron sus currículums para formar parte del plantel docente.

la campaña inició con el objetivo de brindar formación técnica específica para que los trabajadores puedan incorporarse rápidamente a la industria de los motores económicos. La previsión establecida es que egresen entre 2.000 y 3.000 estudiantes por año.

Se registraron más de 20 empresas operadoras y de servicios vinculadas a la industria energética , las cuales participaron del desarrollo del Instituto aportando experiencia técnica y definición de contenidos formativos alineados.

El director general del Instituto Vaca Muerta, Gustavo Livoreiro, validó la calidad y desempeño del proyecto para la formación de profesionales en la región: «El instituto reúne lo que requiere la industria con simuladores de perforación, de manejo, todo concentrado en el edificio para clases de teoría y práctica usando las mismas máquinas que se encuentran en campo” aseguró.

Respecto a los ingresantes, Livoreiro comentó que los rangos etarios variaron en cada capacitación: “La gran mayoría son jóvenes de 20 a 35 años, pero también hay gente mayor, algunos vinculados a la industria, otros que no tienen nada que ver, pero el común denominador es gente ávida de trabajo” afirmó.

Respecto a la llegada de personas interesadas en la industria, el director afirmó que la prioridad siempre será para los neuquinos, tanto en la capacitación como en el acceso a los puestos de trabajo: «Se debe garantizar la excelencia en seguridad y en lo operativo para la comunidad”.

Las actividades en el inicio del ciclo formativo del Instituto Vaca Muerta

Los registros revelaron que de las personas inscriptas, el 55,25% son residentes de Neuquén, siguiendo con Río Negro con el 21,99%; Buenos Aires con el 6,02% y Mendoza con 3,23%. En su totalidad están anotados estudiantes de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Salta, Chubut, San Luis, Misiones, La Rioja, Chaco, Río Negro y Catamarca.

En el inicio de las tareas institucionales, 672 estudiantes comenzaron los trayectos de seis cursos:

Tres cursos de Seguridad Operativa en Yacimientos, uno de Operador de Perforación, uno de Operador de Fractura Hidráulica y uno de Operador Instrumentista Industrial.

Las actividades iniciales incluyeron cursos de perforación, fractura hidráulica, producción, instrumentación, mantenimiento mecánico y eléctrico, y seguridad operativa en yacimientos. La duración aproximada de las capacitaciones será de cuatro meses y los cursos combinarán teoría con prácticas intensivas mediante simuladores.