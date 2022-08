Después del tiroteo, el municipio de San Martín de los Andes no abrirá sus puertas: qué dijo Saloniti

El municipio de San Martín de los Andes declaró asueto para este lunes con el objetivo de continuar las reparaciones, después de los destrozos por el enfrentamiento entre dos facciones de ATE. Se trata del violento episodio del viernes pasado, durante el que un afiliado de la lista «Verde y Blanca, Pedro Jofré disparó contra los reporteros gráficos Patricio Rodríguez, del diario RÍO NEGRO, y su colega Federico Soto; y la empleada municipal Elena Cabezas, que sufrió un impacto en su cadera.

Desde el municipio consignaron también que otros trabajadores sufrieron heridas físicas de diversa magnitud, episodios de ataques de pánico e inhalación de gas pimienta, por lo que también, con el asueto, buscan preservar su salud. Aclararon que los servicios esenciales están garantizados.

Esta situación toma a la localidad cordillerana en el cambio de temporada. Justamente el viernes era el último día de vacaciones de invierno en Buenos Aires, una de las regiones de donde proviene un amplio caudal de turistas.

El intendente Carlos Saloniti anunció que denunciaría penalmente a los agresores, además de iniciar una demanda por daños y prejuicios. Aunque no mencionó directamente a la lista «Verde y Blanca», del secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, hizo referencia al señalar: «nadie reclama con micros desde Neuquén y con armas. No podemos permitir que pase esto acá, que venga gente de afuera con estas metodologías».

El mismo Quintriqueo había reconocido el viernes que habían viajado con un grupo de afiliados para acompañar una protesta de trabajadoras. Iban a reclamar el pago del aguinaldo a una municipal de su lista, hecho por el que acusaban de violencia de género al Municipio. En San Martín de los Andes, ATE es dirigido por la línea opositora, la «Verde Anusate».

Ese viernes, Quintriqueo acusó a la «patota de Saloniti» de golpear a las manifestantes y defendió a Jofré por estar «defendiendo a sus compañeras». El intendente, que se reunió con el fiscal jefe Fernando Rubio, le respondió: «decir que tengo patotas es no conocer la ciudad, no conocerme a mí, no conocer nuestra sociedad. Tratamos todos los días de salir adelante, enfrentando los problemas cotidianos. Tener buena relación no significa ser amigos, significa construir una sociedad en paz. Yo tengo buena relación con ATE y con UPCN porque es lo lógico cuando uno tiene que conducir un Municipio con negociaciones diarias.