Detectan un murciélago con rabia al oeste de Bariloche y recuerdan la vacunación obligatoria de mascotas

La aparición de un murciélago que dio positivo en el test de rabia puso en alerta a los responsables de Salud Ambiental, que iniciarán una campaña radial de vacunación de mascotas en el barrio afectado y recordaron que la inmunización de animales domésticos es “obligatoria por ley en todo el país”.

La detección del animal portador de rabia es “la cuarta o quinta en el último tiempo” que se registra en Bariloche, según señaló Valeria Rossi, responsable de Salud Ambiental.

Dijo que la recomendación inicial cuando alguien encuentra un murciélago muerto -que por lo general son muy pequeños-, es no tocarlo, levantarlo con pala, en una bolsa o una caja y llevarlo a un veterinario o directamente a Salud Ambiental.

Rossi aseguró que esta vez recibieron uno hallado en la zona de Ruta 79 y Los Tordos, en el oeste de la ciudad. Lo enviaron a analizar en el Instituto Pasteur, como suelen hacer por protocolo, y dio “positivo de rabia”. Como paso inmediato, Salud Ambiental realizará una “vacunación en anillo”, en torno al sitio del hallazgo.

“Vamos casa por casa vacunando a todos los perros y gatos -dijo Rossi-. Cuando hacemos esto la realidad que vemos es que la tasa de vacunación es baja y que la mayoría no la tiene al día. Tal vez la aplicaron hace tiempo, pero hay que repetirla todos los años”.

Explicó que el mensaje principal que buscan transmitir es que “Bariloche no es zona libre de rabia”, como muchos insistían en repetir hasta hace algunos años, cuando estaba instalada la idea de que la vacunación a nivel local era innecesaria.

Señaló que hay campañas periódicas de Veterinaria y Zoonosis, que van por los barrios, con colaboración de las juntas vecinales. Las vacunas están siempre disponibles y son gratuitas. El dueño de una mascota que no pueda o no se entere le puede pedir la vacuna a su veterinario.

Rossi afirmó que el virus suele aparecer en murciélagos y en algunos otros animales silvestres. No hace mucho también dio positivo un zorro que fue detectado en Villa Los Coihues.

Explicó que “lo fundamental es no bajar la guardia con la vacunación”. Pero también llamó a no demonizar a los murciélagos. “Son animales que buscan crear colonias y ante el avance de la urbanización a veces se instalan en viviendas o edificios. Lo ideal es expulsarlos al bosque, pero no recomendamos matarlos, porque son valiosos para el control de plagas -señaló la especialista-. Un murciélago en una noche puede comer hasta 300 polillas”.

Señaló que cuando aparecen muertos en áreas habitadas suele ser porque se desorientaron, o por un impacto muy fuerte sobre su hábitat natural.

Mortal en humanos

Rossi dijo que el virus de rabia “existe en la naturaleza” y se puede mantener bajo control con la vacuna, “que es muy efectiva”. Pero que si pasa al ser humano “es 100% mortal”. Dijo que los casos son muy infrecuentes, pero hubo una mujer hace dos o tres años que murió de rabia en La Pampa.

Valoró que “la conciencia de la población es cada vez mayor” y la gente les lleva murciélagos muertos cada vez con más frecuencia, a razón de “siete u ocho por mes”. Todos se analizan y los positivos de rabia son muy pocos.

La tasa real de incidencia de la rabia no se conoce con exactitud porque debería hacerse un sondeo exhaustivo sobre la población de murciélagos y no solo examinar a los que llegan a Salud Ambiental.

Rossi explicó que la forma de transmisión es por contacto con la sangre, es decir que una mordedura de un murciélago a una mascota es el mayor riesgo potencial. Es algo que puede ocurrir más comúnmente con los gatos, “porque son de andar por todos lados, salen a cazar y toman contacto con la fauna silvestre”, refirió.

Sostuvo que si hay una mordedura de perro o de gato a humano “también se debe monitorear”. Es de norma la consulta con un médico y si es necesario se hace “observación antirrábica” y vacunación preventiva.