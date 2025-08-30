Una cancha de hockey se inaugurará en Neuquén y será parte «de la tercera ciudad deportiva»

En Neuquén, en los próximos días se inaugurará una cancha de hockey de césped sintético a metros del Salón de Actividades Físicas (SAF) del barrio Confluencia. Está prevista para septiembre, mes aniversario de la ciudad. Desde el municipio señalaron que «de esta forma se hace realidad la tercera ciudad deportiva».

Nuevo cancha de hockey: «Es una aspiración del barrio», afirmó Mariano Gaido

“Es un orgullo para nosotros generar la cancha de hockey porque es una aspiración del barrio y porque, además, para nosotros, esta tercera ciudad deportiva representa el esfuerzo y un trabajo en equipo con los vecinos”, destacó el intendente Mariano Gaido durante un recorrido por el lugar.

Sostuvo que «es producto de ese esfuerzo común y del superávit municipal que se transforma en obras y en este caso los chicos tienen las mismas oportunidades de hacer actividades deportivas y culturales gratuitas con profesores que en cualquier establecimiento privado”.

Desde el Municipio comunicaron que el SAF es un espacio deportivo de 1500 metros cuadrados que abrió sus puertas en el barrio hace apenas dos meses y que tiene actividades gratuitas.

Un SAF y canchas donde antes estaba un asentamiento irregular en Neuquén

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli recordó que en el lugar funcionaba anteriormente un asentamiento irregular.

“Ya tenemos el SAF, la cancha de fútbol de césped sintético y ahora esta cancha de hockey que nos permite alcanzar los objetivos planteados”, subrayó el funcionario.

Trabajos finales para la cancha de hockey en Neuquén

Serenelli expuso cuáles son los trabajos finales de la obra: “Actualmente se está cargando la cancha con arena, que es lo que evita que la alfombra se mueva o se arrugue. Son los últimos detalles. Luego restará colocar los arcos e iniciar las actividades”.

Además, aclaró que allí funcionará la escuela municipal de hockey, “una deuda pendiente con los vecinos”. También, comentó que “hay numerosas asociaciones interesadas en usar el espacio, aunque la prioridad será para la Municipalidad y las actividades comunitarias”.

Por último, Serenelli celebró el impacto que ya tiene el SAF en el barrio: “Hace dos meses que lo inauguramos y los horarios están completamente ocupados, con gran participación. Estamos muy felices porque superó las expectativas, y con la cancha de hockey cumplimos un objetivo más”.