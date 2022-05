El Municipio de Cipolletti desmintió la acusación por violencia contra un funcionario

Horas después de la demanda contra un funcionario de Cipolletti por violencia de género, desde el Poder Ejecutivo emitieron un comunicado negando tal situación. Dijeron que ni siquiera hubo contacto entre la demandante y Cristian Blanco, titular del área de Fiscalización del municipio.

Es errónea la información que transmite, faltando a la verdad ya que ningún funcionario tuvo contacto de ningún tipo con ella, siendo la secretaria que la atendió e indico que la reunión estaba finalizando y le recordó el horario el cual todos los presentes habían respetado sin ningún inconveniente», dice el comunicado.

Agregaron que la denunciante siempre fue recibida por el municipio ante sus solicitudes de audiencias. Agregaron que «llegó a esta ultima reunión mas de 30 minutos tarde, cuando ya sus colegas habían acordado los temas principales de la misma, y estando por concluir».

Fue luego que Liliana Villegas, dirigente de la Asociación de Propietarios de Taxi, presentara una denuncia en el Juagado de Paz y en la Comisaría de la Mujer, por violencia de género contra el funcionario. La mujer dijo que no la quiso dejar ingresar a una reunión de taxistas por su condición de mujer.

Liliana Villegas, dijo que fue no invitada, pero otros compañeros del espacio que representa sí, así que de igual manera se dirigió al lugar, y no le permitieron el ingreso bajo el argumento de que no tenía representación jurídica. Ante esto Liliana expresó “No me quieren adentro porque soy mujer. Mi compañero de espacio estaba siendo parte de esa reunión”.