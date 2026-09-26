El Salón del Vino convocó a miles de personas y consolida a Neuquén como destino

Las inmediaciones del Museo de Bellas Artes se convirtieron en el epicentro de la producción vitivinícola patagónica durante el 4° Salón del Vino. En esta edición, diez bodegas neuquinas desplegaron sus mejores etiquetas ante miles de visitantes, fusionando degustaciones exclusivas con lo más destacado de la gastronomía autóctona, shows de chefs en vivo y una completa feria de productos zonales.

María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, aseguró que Neuquén dejó de ser una localidad de paso para convertirse en un destino de disfrute. Esta transformación está respaldada por indicadores oficiales, la ocupación hotelera durante los fines de semana, que históricamente no superaba el 20%, hoy ronda el 60%.

Según la funcionaria, obras de infraestructura clave como los 36 kilómetros ininterrumpidos del Paseo Costero fueron fundamentales para integrar la trama urbana y «poner a la ciudad mirando al río».

El poder de convocatoria del evento también traccionó la llegada de visitantes de otras provincias. Diego Cayol, secretario de Turismo y Desarrollo Humano, precisó que la mitad del público registrado en los circuitos turísticos matutinos provenía de distintos puntos del país, muchos de ellos viajando más de 500 kilómetros motivados por las propuestas vinculadas a la identidad local.

Por su parte, Julio Penrós, representante de la bodega Puerta Oeste de Senillosa, valoró la feria como una ventana única para que el público descubra la personalidad de vinos de diseño, creados con apenas unos cientos de metros de diferencia entre los viñedos. «Tenemos que buscar un producto de alta calidad hacia arriba, si no, no tenemos oportunidad», reflexionó sobre el desafío de competir en el mercado actual.

El éxito del Salón del Vino se enmarca en un septiembre clave por el mes aniversario de la capital. Con una agenda que empalma el éxito de la Feria del Libro con la inauguración de nuevos espacios temáticos y la llegada de la Expo Oil & Gas, que ya garantiza capacidad hotelera máxima en la región.