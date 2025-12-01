El Deliberante de Neuquén eligió a la secretaría de Faltas 1 y el equipo municipal que define las multas, quedó completo

Belén Campos en la entrevista de la comisión de Legislación durante el concurso por la secretaría 1 del juzgado 1 de Faltas (foto Cecilia Maletti)

Con una mayoría de 13 votos sobre 16, fue electa Belén Campos en la secretaria del juzgado de Faltas 1 de la ciudad, tras el último de los concursos que llevó a cabo el Deliberante para asignar las vacantes en los tribunales municipales de Neuquén.



La terna con las aspirantes al cargo tomó estado parlamentario el jueves en la sesión y hubo acuerdo político para votar de inmediato y no trasladar la definición al 4 de diciembre. Solo hubo un voto en disidencia por otra de las postulantes, mientras que la mayoría del cuerpo definió en favor de Campos.

El Frente de Izquierda, que no acuerda con la elección indirecta de los jueces municipales, no se sumó a la designación.

Belén Campos fue electa secretaria1 del Juzgado 1 de Faltas y el equipo quedó completo en el tribunal municipal (foto Cecilia Maletti)



La concejala Romina Miranda (Confluencia Neuquina), en declaraciones a Diario RIO NEGRO explicó que desde el oficialismo se acompañó con el mayor puntaje a la candidata Campos “porque es una abogada joven que tiene experiencia en la tarea, que conoce la administración pública y el juzgado y al mismo tiempo, en la entrevista demostró un plus a lo que vimos en el currículum. Conociendo las demandas del juzgado, dió información importante para la puntuación”, sostuvo.



Con la designación de la secretaría que había quedado vacante, quedó completo el equipo de conducción de los dos juzgados de Faltas de la ciudad. Cada uno cuenta con dos secretarías. En agosto, el Deliberante eligió por concurso a la jueza Natalia Dos Santos Almeida tras la jubilación de la titular del juzgado 1, Gabriela Del Campo.



El año pasado, había renovado los cargos de las secretarías de los juzgados que estaban vacantes y concursó el lugar de la jueza de Faltas 2, que vencía en marzo. Lo retuvo la magistrada Romina Doglioli, por los próximos 4 años.



Los concursos para juezas y secretarías municipales de la justicia de Faltas expusieron en la comisión de Legislación una radiografía de cómo se estaba trabajando con las infracciones de la ciudad, incluidas las fotomultas y los sistemas digitales incorporados en portales y semáforos. Está en proceso la actualización del código contravencional de Neuquén para modernizar procedimientos e incorporar mejoras, pero aún no tiene despacho