Gaido quiere ampliar un 50% los recorridos del colectivo con la nueva licitación

El intendente Mariano Gaido adelantó hoy que busca que el nuevo servicio de transporte público de Neuquén esté funcionando con todas las unidades nuevas a partir de marzo del año que viene y dijo que la licitación pretende que se añadan un 50% de recorridos más.

El jefe comunal habló esta mañana en Vos A Diario, por RN Radio, y anticipó definiciones sobre el nuevo servicio de colectivos de la ciudad pronto a licitarse. Reiteró que los pliegos proyectan más llegada a los barrios, que las líneas pasen a horario, que haya unidades nuevas y con accesibilidad para personas con discapacidad.

«Eso significa un mayor destino de fondos para cumplir ese objetivo, pero no va de la mano del bolsillo del pasajero sino de la inversión del Estado tanto municipal como provincial y nacional. Estamos dispuestos a hacer una inversión para tener un mejor servicio en la ciudad y con características de jerarquía», aclaró. Actualmente, el costo del boleto es de 61,20 pesos.

Gaido detalló hoy viajan en el transporte público unas 60.000 personas, 20.000 menos que en el 2019, algo que vinculó a que se cambiaron las conductas a partir de la pandemia y a que se abrieron «otras posibilidades de transporte como las bicisendas». Sin embargo, dijo que «la causa principal es que el transporte público de Neuquén no ha sabido convencer al ciudadano de que es eficiente».

«Es una gran oportunidad que tenemos para ajudicar en noviembre un servicio a empresas que puedan cumplir en tiempo y forma», apuntó.

Durante la entrevista también se refirió a las negociaciones para aprobar la concesión con el EPAS, que todavía no cuenta con aprobación en el Concejo Deliberante y pidió a los ediles que «nos den el mejor contrato para que la ciudad pueda transformar un problema en una solución». «Hoy lo estamos haciendo, pero de palabra. Necesitamos reglas claras y una inversión muy grande del EPAS y esto debe tener un contrato», insistió.

«Estoy convencido de que este año será aprobado», anticipó.

Habrá «pocas» colectoras en el 2023

El intendente se refirió a la ausencia del exgobernador y líder de la lista Azul, Jorge Sapag, en el acto que se hizo el viernes en el Ruca Che y lo vinculó con el fallecimiento días atrás de su sobrino, el empresario Nicolás Crexell.

Gaido definió al dirigente como «fundamental» y afirmó que «es una persona con una gran experiencia que acompaña muchísimo la gestión municipal y, en lo político, quien lleva adelante la lista Azul». «Es la lista Azul Jorge», resumió.

«Para mí no fue lo mismo que esté que no esté y lamentablemente la situación personal de dolor no le permitió estar», justificó.

Gaido también confirmó que volverá a usar el sistema de listas colectoras para disputar su reelección en el 2023, pero que esta vez serán «muy pocas».

A diferencia de lo que ocurrió en el 2019, cuando 13 espacios políticos adhirieron a su candidaturas como espejos o colectoras, evaluó que esta vez serán «cuatro o cinco».

