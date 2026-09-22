Fausti Bo reveló el particular acuerdo de convivencia que tiene con Juli Castro: “Soy amo de casa”

Fausti Bo contó cómo se organiza con Juli Castro desde que comenzaron a convivir y respondió a los comentarios que generó la división de gastos dentro de la pareja. El streamer explicó cuál es su rol en la casa, reveló qué tarea todavía le cuesta y también habló de sus planes de formar una familia.

Fausti Bo atraviesa un gran momento tanto personal como profesional. Mientras se prepara para regresar al teatro como protagonista de Casi Fiel, el streamer habló sobre su convivencia con Juli Castro y contó detalles del particular acuerdo que establecieron para organizarse puertas adentro.

Días atrás, la influencer había revelado que ella se ocupa de determinadas cuentas mientras él colabora especialmente con el orden y las tareas domésticas. La confesión generó comentarios en las redes y ahora fue Fausti quien decidió aclarar cómo funciona realmente la dinámica de la pareja.

En diálogo con Ciudad Magazine, Bo aseguró que ambos están tranquilos con la organización que eligieron y relativizó la repercusión que tuvieron las declaraciones de su novia.

Fausti Bo explicó el acuerdo que tiene con Juli Castro

El streamer reconoció que la explicación inicial sobre la división de gastos pudo haber generado una impresión equivocada.

“Fue una declaración un poco desafortunada. Yo me muero de risa de todo porque estamos tranquilos los dos”, explicó.

Fausti confirmó que existe un acuerdo entre ellos, aunque remarcó que no siente la necesidad de justificar públicamente cómo administran su economía.

También respondió con humor a quienes interpretaron que Juli se hacía cargo de todos los gastos de la pareja.

“No es que soy un rata, también pago cosas, chicos”, aclaró.

“Yo soy medio amo de casa”

Más allá de las cuentas, la convivencia tiene otra división de tareas y allí Fausti encontró un rol que parece haberlo sorprendido incluso a él mismo.

“En este acuerdo que tenemos con Juli, yo soy medio amo de casa”, contó.

Según explicó, intenta aprovechar que suele quedarse más tiempo en el hogar para ordenar y limpiar antes de que su novia regrese.

“Estoy tratando de darme maña para que, cuando ella vuelva —porque se va antes—, encuentre todo lo más prolijo e impecable posible”, detalló.

Incluso contó una anécdota que terminó convirtiéndose en una especie de certificado de aprobación familiar: después de limpiar completamente la casa, su abuela quedó sorprendida porque pensó que había contratado a alguien para hacerlo.

La tarea doméstica que todavía tiene pendiente

Hay, sin embargo, un terreno en el que reconoce que todavía debe mejorar: la cocina.

Fausti aseguró que le gusta cocinar, pero admitió que suele darle cierta pereza y que ese es uno de los reclamos que recibe de Juli.

Hay una excepción: el asado.

También reveló qué plato elegiría para agasajar a su pareja: sorrentinos de calabaza, uno de los favoritos de la influencer.

Fausti Bo habló de los planes de Juli Castro de ser mamá joven

La convivencia también abrió inevitablemente la conversación sobre los proyectos que tienen a futuro.

Juli ya contó públicamente en distintas oportunidades que le gustaría casarse y convertirse en madre joven. Fausti reconoció que es un tema que hablan puertas adentro y sorprendió al admitir que comparte ese deseo.

“Yo también estoy para esa. Me encantan los niños y me gustaría ser papá”, aseguró.

De todos modos, puso cierta cautela sobre los tiempos y reconoció que es sencillo establecer una edad ideal para tener hijos, aunque después los proyectos profesionales y las circunstancias de la vida pueden modificar esos planes.

Cómo manejan los celos en la pareja

Fausti también habló sobre otro aspecto de su relación con Juli: los celos.

El streamer aseguró que prácticamente no existen entre ellos y que incluso suelen bromear porque ninguno reacciona demasiado cuando el otro debe protagonizar escenas románticas por trabajo.

Bo recordó que ya tuvo que ver a Juli besar a otros actores tanto sobre un escenario como en una ficción y aseguró que nunca representó un problema para él.

Ahora, mientras ambos avanzan con sus respectivos proyectos profesionales, la convivencia parece haber abierto una nueva etapa en la relación. Con un acuerdo hecho a su medida, Fausti y Juli encontraron su propia manera de repartirse responsabilidades: ella con una parte de las cuentas y él convertido, según su propia definición, en el “amo de casa” de la pareja.