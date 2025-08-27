Más de 350 cuadras de asfalto en Neuquén: así avanza la gran obra vial en Valentina Sur

Valentina Sur, en Neuquén, celebró un nuevo avance en su infraestructura con la inauguración del asfalto. Las obras de pavimentación en el barrio, que forman parte del programa municipal «Orgullo Neuquino», continuarán hasta completar un total de 350 cuadras, muchas de las cuales ya están terminadas y habilitadas. «En las 99 Viviendas se ejecutaron 25 cuadras y prosigue la obra en Urbanización Bosch», afirmó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.

El programa municipal contempla la pavimentación de 3.000 nuevas cuadras en toda la ciudad. Los trabajos incluyen la preparación del terreno, la construcción de cordones cuneta y pluviales, y la revisión de las redes de agua y cloacas antes de la colocación final del asfalto.

Según las autoridades municipales, las obras en Valentina Sur son un paso crucial para una de las zonas con mayor demanda histórica de asfalto.

«El objetivo es llegar al 100% de este sector: ya estamos con el proceso de licitación de otro tramo de Urbanización Bosch», confirmó Nicola.

Un plan ambicioso de asfalto para Neuquén

La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, destacó que estas obras se replican en toda la ciudad. Como ejemplo, mencionó las avenidas Soldi y Los Paraísos, que «le van a cambiar la dinámica a la ciudad».

La funcionaria también recordó que el Plan Orgullo Neuquino, presentado el año pasado, está «prácticamente cumplido», con más de 3.400 cuadras de asfalto finalizadas.

María «Tana» Pasqualini, jefa de Gabinete, en la inauguración de asfalto en Neuquén. (Gentileza).

Pasqualini hizo hincapié en que este plan se lleva a cabo gracias a la solidez financiera de la comuna. «Una cosa no menor es que todo esto se lleva adelante con plata de los neuquinos y las neuquinas con cuentas ordenadas y presupuesto propio», aseguró la jefa de Gabinete.

Además de las obras viales, el programa prevé la mejora de servicios y la previsión para futuros lotes, con el objetivo de convertir a la ciudad en un lugar que pueda recorrerse en «15 minutos».

En ese sentido, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, detalló que la planificación sigue un orden estratégico: primero se asfaltaron los recorridos de colectivos, luego las troncales y, finalmente, se están completando los cuadrantes.