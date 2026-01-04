La ciudad de Neuquén reactiva el descuento de tasas para el primer semestre de 2026

La municipalidad de Neuquén pondrá en marcha los beneficios de las tasas de enero (foto Matías Subat)

“Estamos hablando de una verdadera rebaja de impuestos, disminución y eliminación de algunas tasas lo que implica que el pulmón económico de la ciudad se reactive y reinvierta dentro de la economía de la ciudad», dijo el secretario de Finanzas de la ciudad de Neuquén, Fernando Schpoliansky en el anuncio hoy de la comuna de la reinstalación de los «descuentos neuquinos«.

La municipalidad informó que enero comenzó con los nuevos beneficios anunciados para el sector comercial de la ciudad y también para las familias neuquinas. Según se describe oficialmente, son familias neuquinas todas aquellas que tienen 2 años de residencia en la ciudad y sus retributivos al día.

«Tras haber eliminado 45 impuestos en el año 2025, la municipalidad continuará con su política de acompañamiento al sector productivo» se insistió en el comunicado oficial de la comuna. Es que ya está en vigencia la ordenanza tarifaria que eliminó dos tasas que hasta diciembre pagaba el sector comercial, industrial y empresarial.

Ya cesaron desde el 1 de enero la tasa forestal y habitacional (para negocios que declaran facturar más de 3.000 millones de pesos) y la tasa comercial por residuos.

En diciembre se aplicó el descuento del 50% en retributivos para todos los contribuyentes que se adherían al botón neuquino y seguirán vigentes las habilitaciones comerciales gratis, los beneficios de bonificación de medio año en patentes por auto nuevo o usado en la ciudad de Neuquén.

“Cualquier disminución tributaria implica bajar la presión fiscal a los ciudadanos”, dijo Schpoliansky, quien destacó la decisión política del intendente Mariano Gaido de aplicar políticas públicas «que acompañen el crecimiento de la ciudad no solo con obra pública, sino con un desarrollo sostenido del sector comercial, industrial y empresarial motor que impulsa a colocar a la capital neuquina como la más importante de la Patagonia».