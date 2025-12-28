Cuándo vencen las tasas de enero y cómo aplican los descuentos en Neuquén

La municipalidad de Neuquén calculó en un 10% el incremento de las tasas en el primer trimestre de 2026, respecto a lo que se cobró durante el último tercio de este año. El vencimiento semestral será el 28 de enero y aplican beneficios.



El decreto 1376 del 16 de diciembre estableció que las cuotas del primer semestre del ejercicio fiscal 2026 para los tributos municipales revestirán un “pago a cuenta” y las diferencias que pudieran surgir con los datos inflacionarios, se liquidarán con el segundo periodo del año.



El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky indicó que para iniciar la facturación de enero se estimó un 10% de inflación. El cronograma de pagos para enero fijó el 28 de enero como último plazo para abonar la primera cuota del 2026 y la misma fecha se usará para los contribuyentes que opten por el pago anticipado del semestre.



En el caso de la tasa anual por el servicio de transporte por plataformas, que fue legalizado trabajosamente durante 2025, estableció el 2 de febrero como última fecha de pago. En el caso de los derechos de Cementerio, se fijaron cuatro vencimientos en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Los descuentos para 2026 de los tributos municipales



El pago anticipado semestral tendrá el 10% de descuento. La adhesión al débito automático para el pago de las tasas tendrá un 5% de descuento (la mitad que en 2025) y los contribuyentes cumplidores, tendrán un 10% de descuento de las tasas en caso de que no registren deudas al 30 de junio o al 31 de diciembre en el año fiscal inmediato.



Los comerciantes deberán entregar su declaración jurada de ingresos el 31 de mayo y los industriales el 31 de octubre. Sin la presentación, no accederán a los descuentos de contribuyentes cumplidores, se informó.