Las vecinales se preparan para motorizar los barrios ante la definición de la agenda electiva del MPN

Bombos, redoblantes y pancartas para una nueva presidencia en 2023 de la comisión vecinal de San Lorenzo fue el clima pre electoral en el distrito electoral 62 de la ciudad durante la inauguración del nuevo polideportivo, el miércoles, en el sector sur de San Lorenzo y en el corazón de la población que concentra más electores del padrón capitalino.

«Este es el lanzamiento de nuestra candidatura 2.023, queremos recuperar el barrio», dijo Carmen Soto, una vecinalista que, respaldada por un importante grupo de manifestantes, se apostó ruidosamente el miércoles afuera del SAF de San Lorenzo para hacer visible su postulacíon en busca de la presidencia de la comisión vecinal.

Se mostró abiertamente en apoyo a la lista Azul del MPN y a la continuidad del intendente Mariano Gaido en la capital. «Vamos a recuperar la vecinal, recuperar plazas, tenemos salones sin gas, sin luz, vinimos con el grupo de trabajo de San Lorenzo porque nos han dicho que en noviembre serán las elecciones», sostuvo.

Insistió con su condición de «nacida y criada» en San Lorenzo y en la voluntad de respaldar la candidatura a la reelección del intendente. Sostuvo que la militancia del MPN desliza que junto con las internas electivas para gobernador, intendencia y concejales, saldrá el llamado de renovación de mandatos barriales.

En el interior de la Sala de Actividades Físicas (SAF), el precandidato a gobernador 2023 de la lista Azul, Marcos Koopmann, fue parte de los oradores del acto oficial de la comuna para poner en funcionamiento el mega centro deportivo. Este viernes, el presidente del partido provincial y gobernador Omar Gutiérrez, dará a conocer la fecha de la interna electiva y se activará la maquinaria preelectoral incluso en la oposición.

No hubo información desde la subsecretaría de Asociaciones Vecinales sobre la renovación de conducciones de las 48 barrios que podrán organizar juntas vecinales en la ciudad.

Hay una ordenanza en análisis en el Deliberante para el llamado electivo, y pese a que varios integrantes de las comisiones activas tienen la versión de que «noviembre, después del mundial» serán los comicios en cada sector, no se conoce si está en marcha el proceso.

San Lorenzo integra el distrito 62, uno de los de mayor cantidad de electores de la capital. Para los últimos comicios, se contaba en la zona con más de 40.000 votantes del padrón general.

En la inauguración del flamante polideportivo, las vecinalistas Mónica Ceballos (San Lorenzo norte) y Verónica Yáñez (San Lorenzo Sur) destacaron la importancia de contar con canchas cubiertas y toda una infraestructura para el deporte comunitario en un lugar donde no había. «Esto es para celebrar, hace mucho tiempo que no tenemos obras de estas características, venimos de una pandemia con muchas demandas, necesitamos políticas públicas para las infancias y los adultos mayores, pronto vamos a poner en funcionamiento otras instituciones que no están funcionando», dijo Yáñez, al tiempo que demandó de las autoridades mayor atención en el barrio.

«El SAF será algo muy grande para nuestro sector, el acceso de jóvenes y chicos a un espacio gratuito para hacer actividades y no estar en la calle», ponderó Ceballos.

Nos estamos preparando para un nuevo comienzo, para un mejor barrio. Apoyamos la candidatura de Mariano Gaido» Carmen Soto, candidata movilizada por la elección en San Lorenzo sur