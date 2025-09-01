Llegaron a Neuquén los contenedores para la nueva concesión de CLIBA

Los nuevos contenedores de metal tienen el triple de capacidad que los de plástico (foto Oscar Livera)

Unos pocos contenedores nuevos, de metal, con el triple de capacidad que los de plástico, fueron colocados este fin de semana en el microcentro a pocos días del inicio de la nueva prestación de servicio de la empresa CLIBA TECSAN.

Los viejos depósitos de residuos húmedos y secos de plástico, fueron cambiados por nuevos y serán reubicados en lo que se denominó «macrocentro», es decir en el cuadrante comercial externo a Entre Ríos, Alderete, Salta y Leguizamón, Planas y San Martín.

Los nuevos, de carga bilateral, serán depositados también en la avenida Leloir y doctor Ramón, además del microcentro en el cuadrante que coincide con el del estacionamiento medido.

Los de plástico tienen 1 metro cúbico de capacidad, tapa superior y son trasladables. Los de metal tienen capacidad de 3,30 metros cúbicos, carga bilateral, no tienen ruedas y los camiones recolectores (18) de la nueva concesión, pueden detectar si están llenos o vacíos.

El 3 de septiembre, sobre calle Mitre en horas de la mañana, se realizará la presentación de la nueva flota y los recursos para la limpieza de la ciudad, que además de camiones recolectores 0 kilómetro, incluirá minibarredoras para las ciclovias y paseos costeros, hidrolavadoras para desinfección de veredas y nuevos camiones contenedores para los centros de transferencia.